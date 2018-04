Heidelberg. (momo) Nach der Machtdemonstration des Heidelberger RK beim 60:10-Sieg über den TV Pforzheim sind die Plätze eins und zwei vor den Playoff-Duellen an den Meister und den Herausforderer aus dem Schwarzwald vergeben. Spannend wird es aber im Kampf um Rang drei, in dem die RG Heidelberg gegen den SC Neuenheim Boden gutmachen könnte. Der TSV Handschuhsheim will gegen den RK Heusenstamm Revanche für die Hinspielniederlage, und im DRV-Pokal erwartet der Heidelberger TV den RC Rottweil.

Nach dem Sieg über den TVP ist dem HRK der erste Platz nicht mehr zu nehmen. Daran wird auch das Gastspiel in Frankfurt nichts ändern. Die Hessen haben nicht die Stärke, den Meister herauszufordern, zumal bis auf Benjamin Danso alle Spieler des HRK einsatzbereit sind. Als Ziel gibt Manager Alexander Wiedemann einen klaren Sieg vor, im Spiel sollen Strafkicks für den Gegner vermieden werden. Gelingt dies und nimmt das Spiel den erwarteten Lauf, wird sich Trainer Kobus Potgieter den Luxus leisten können, dem einen oder anderen Leistungsträger eine Pause zu gönnen.

Eine engere Angelegenheit wird das Heidelberger Derby zwischen der RGH und dem SCN. Die "Orange Hearts" wollen den Schwung aus dem Sieg über den TSV mitnehmen und die Schwächen in den Standards, insbesondere der Gasse, abstellen. So sollen gute Angriffsbälle für die flinke Hintermannschaft produziert werden, die mit dem wiedergenesenen Marvin Dieckmann noch mehr Durchschlagskraft besitzt. Mit einem RGH-Sieg käme man den "Königsblauen" in der Tabelle gefährlich nahe. Doch dagegen wird die ebenfalls formstarke Mannschaft von Trainer Uwe Schwager etwas haben. Der SCN-Übungsleiter kann personell aus den Vollen schöpfen und eine ausgeglichen starke Fünfzehn aufs Feld schicken. Mit guten Standards und kompromissloser Verteidigung soll der RGH der Zahn gezogen und der dritte Tabellenplatz gesichert werden.

Ihrer Form hinterher liefen die Löwen aus Handschuhsheim. Da kommt es vielleicht gerade recht, dass man mit dem RK Heusenstamm ein Team erwartet, das der RGH in der Spielanlage ähnlich ist. Das Trainergespann um Alexander Pipa kann also gezielt an den Schwächen, wie zum Beispiel der Kickverteidigung, arbeiten, um gegen den RKH wieder in die Erfolgsspur zu finden.

Im DRV-Pokal will der HTV mit einem Sieg über Rottweil an die Tabellenspitze. Im Hinspiel hieß es nach 80 Minuten Unentschieden, doch fehlten einige Stammkräfte. Trainer Thomas Kurzer, dessen Sohn Nicolas vor der Rückkehr ins Team steht, erwartet ein kampfbetontes Match, glaubt aber daran, dass seine Mannschaft sich letztendlich verdient durchsetzen kann.

Und sonst? Im Sechs-Nationen-Turnier liegen vier Teams nach Punkten gleichauf. Der Verlierer aus dem direkten Vergleich zwischen England und Wales verabschiedet sich aus dem Titelrennen, während Irland (mit Italien) und Frankreich (in Schottland) vermeintlich leichtere Gegner haben. Spitzenreiter Irland wird einen klaren Sieg gegen Schlusslicht Italien wollen, um mit optimalen Voraussetzungen ins finale Spiel nach Paris zu fahren. Dort hätte man die Möglichkeit, Brian O'Driscoll in seinem letzten Länderspiel mit dem Titel gebührend zu verabschieden. - Frankfurt trauert um Jürgen Brundert. Der Rechtsanwalt, Notar und langjährige Geschäftsführer des SC 1880, bis zuletzt Präsident des europäischen Nordseecups, ist am letzten Freitag im Alter von 74 Jahren verstorben.

Bundesliga-Meisterrunde Süd, Samstag, 13 Uhr: TSV Handschuhsheim - RK Heusenstamm (Tiergartenstraße); 16 Uhr: RG Heidelberg - SC Neuenheim (Harbigweg); Sonntag, 13 Uhr: SC Frankfurt 1880 - Heidelberger RK; 14 Uhr: ASV Köln - TV Pforzheim.

DRV-Pokal Süd, Samstag, 14 Uhr: Heidelberger TV - RC Rottweil (Carl-Bosch-Straße); Sonntag, 15 Uhr: RC Aachen - TSV Handschuhsheim II.

Sechs-Nationen-Turnier, Samstag, 15.30 Uhr: Irland - Italien; 18 Uhr: Schottland - Frankreich; Sonntag, 16 Uhr: England - Wales (alle in France 2 und Sky).