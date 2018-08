Heidelberg. (CPB) Mit einer kleinen Zeremonie nach dem Bundesliga-Spitzenspiel gegen den TV Pforzheim rundete der deutsche Rugbymeister Heidelberger Ruderklub einen erfolgreichen Samstagnachmittag ab. Für seine umfassende Nachwuchsarbeit erhielt der HRK das "Grüne Band für vorbildliche Talentförderung im Verein". Diese Auszeichnung wird seit 27 Jahren vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und der Commerzbank vergeben.

Einst ließ der Heidelberger Ruderklub seine Ruderer als Ausgleichssport im Winter Rugby spielen. So entstand 1872 der erste Rugbyverein in Deutschland. Heute werden die junge Talente nicht aus dem Boot geholt, sondern an Land und in ausgewählten Schulen gesichtet. Nachwuchsarbeit wird im Ruderklub mit einem Scouting-Konzept groß geschrieben: Mit regelmäßigen, vom HRK in der Region organisierten Schulrugby-Turnieren können immer wieder neue Talente für die körperbetonte Sportart begeistert werden. mehrmals standen bei den Sichtungsveranstaltungen mehr als 600 Kinder auf dem Platz - eine beeindruckende Anzahl, die auch die Jury der Deutschen Sportjugend (DSJ) begeisterte.

Udo Zuber, Filialleiter bei der Commerzbank in Heidelberg, übergab den Scheck über 5000 Euro und die gläserne Trophäe an Alfred Jansen, den Rugby-Abteilungsleiter des HRK, der einige Ehrengäste, die Trainerinnen und Trainer der Nachwuchsteams und die erfolgreiche erste Mannschaft begrüßte. Zuber sagte: "Das Grüne Band honoriert nicht nur die sportlichen Erfolge, sondern auch die vielen anderen wichtigen Aspekte der Nachwuchsförderung: Die Kinder und Jugendlichen lernen, Teil eines Teams zu sein, den selbstverständlichen Umgang mit anderen Sportlerinnen und Sportlern und mit anderen Kulturen. Sie erfahren auf diese Weise wichtige gesellschaftlich und sozial relevante Werte wie Fairness und Teamgeist. All das trägt zur Persönlichkeitsentwicklung bei. Das Grüne Band steht daher für alles, was uns bei der Commerzbank im Rahmen unseres vielfältigen Sportsponsoring-Engagements wichtig ist."

DOSB-Generaldirektor und Jurymitglied Dr. Michael Vesper lobte die Arbeit der prämierten Vereine: "Es ist aller Ehren wert, was Sportvereine neben dem sportlichen Aspekt auch im sozialen Bereich leisten. Sie stärken die Persönlichkeit der Kinder und Jugendlichen, vermitteln wichtige soziale Werte und fördern das Miteinander verschiedener gesellschaftlicher Schichten und Kulturen. Dieses Engagement belohnen wir seit 27 Jahren mit dem Grünen Band und haben damit ein Vorzeigeprojekt der Nachwuchsleistungsförderung geschaffen, das die Jugendarbeit in Deutschland gezielt und erfolgreich unterstützt."

Das Grüne Band für vorbildliche Talentförderung im Verein gibt es seit 1986. Seitdem förderten die Commerzbank und der Deutsche Olympische Sportbund mit dieser Initiative rund 200 000 Kinder und Jugendliche in ihren Vereinen. Zur Jury gehören Brand Management-Leiter Uwe Hellmann von der Commerzbank, DOSB-Generaldirektor Dr. Michael Vesper, DOSB-Vizepräsidentin Dr. Christa Thiel, Karin Augustin als Präsidentin des Landessportbundes Rheinland-Pfalz und Meike Evers, die zweimalige Olympiasiegerin im Rudern und Anti-Doping-Expertin.

Unter den Gratulanten waren Gert Bartmann, der die Glückwünsche von Oberbürgermeister Dr. Eckart Würzner überbrachte, der Sportkreis-Vorsitzende Gerhard Schäfer, der als Vizepräsident auch für den Badischen Sportbund gratulierte, und Jugendwart Peter Bews vom Rugby-Verband Baden-Württemberg (RBW), der ebenfalls ein Präsent mitgebracht hatte: Geld ist für die Entwicklung des Rugbyspiels im HRK von großer Bedeutung, aber zum Training der über 150 Kinder und Jugendlichen benötigt man auch Rugby-Bälle. Diese hatte Peter Bews dabei.