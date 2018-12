Von Claus-Peter Bach

Heidelberg. Von "beeindruckendem Trainingsfleiß", "engem mannschaftlichen Zusammenhalt" und "großer Motivation" spricht Hans-Joachim Wallenwein (Dossenheim). Der Fünfzehnerrugby-Vizepräsident des Deutschen Rugby-Verbandes (DRV) und Delegationsleiter der Nationalmannschaft sieht dem morgigen Samstag zuversichtlich entgegen, wenn das Team der Tschechischen Republik um 15 Uhr im Heidelberger Fritz-Grunebaum-Sportpark der vorletzte Spielpartner in der Europameisterschafts-Doppelsaison 2012 - 2014 sein wird.

Die sportliche Lage: Deutschland ist mit 29 Punkten Tabellenführer der EM-Division 1B und kann in die höchste Liga aufsteigen, wenn die Mannschaft von Trainer Kobus Potgieter gegen Tschechien und am 26. April in Schweden gewinnt und dabei jeweils den offensiven Bonuspunkt für mindestens vier Versuche erzielen kann - und wenn der Tabellenzweite Moldawien (25 Punkte) bei seinen drei ausstehenden Spielen den Bonuspunkt einmal verfehlt. Wären am Schluss beide Teams punktgleich, so hätte Deutschland aufgrund des mit 45:44 Spielpunkten besseren direkten Vergleichs die Nase vor. Die Deutschen sind also auf Schützenhilfe angewiesen.

Die Personalsituation: Kobus Potgieter hat eine gute Auswahl nominiert, die auch die Favoritenrolle trägt. Im Vorrundenspiel siegten die Deutschen in Prag mit 27:8 und in einem Freundschaftsspiel im September letzten Jahres in Heidelberg mit 60:17. Das sollte die Fünfzehn von Kapitän und Rekordnationalspieler Alexander Widiker allerdings nicht zu Überheblichkeit verleiten, denn in der letzten EM-Saison 2011 sind die Deutschen in Heidelberg auch als Favoriten ins Spiel gegangen und hatten am Ende mit 23:29 verloren. Im Rugby ist höchste Konzentration bis zum Schlusspfiff nötig.

Da montags regelmäßig über 30 Nationalspieler im LLZ Heidelberg gemeinsam trainieren, kann Potgieter die Ausfälle von Benjamin Danso (Heidelberger RK), Phil Szcszny (Hannover 78/beide verletzt), Clemens von Grumbkow (I Cavalieri Prato), Christopher Hilsenbeck (US Colomiers) und Julius No-stadt (Lyon Olympique/alle keine Freigabe ihrer Klubs) verkraften. "Die Zentralisierung der Nationalspieler mit Hilfe der Wild Rugby Academy macht sich für das Nationalteam positiv bemerkbar. Die Spieler sind stets verfügbar", sagt Wallenwein. Der Heusenstammer Sprinter Tim Biniak und Modellathlet Robert Hittel vom Heidelberger Turnverein sind erstmals im Nationalkader.

Das Länderspiel wird von einem rumänischen Gespann unter der Leitung des erfahrenen Radu Petrescu geleitet. Vorspiele bestreiten um 12 Uhr die U16-Auswahlen von Baden-Württemberg und Hessen und um 13.15 Uhr die Ü35-Auswahlen von Baden-Württemberg und Tschechien. Das Stadion wird am Samstag um 11 Uhr für die Zuschauer geöffnet. Fünf Fernsehanstalten werden über das EM-Spiel berichten, darunter das Total.Rugby-TV aus Dublin. Unter den zahlreichen Ehrengästen ist Professor Walther Tröger, Ehrenmitglied des IOC.