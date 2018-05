Pforzheim. (CPB) Wenn am morgigen Samstag um 15 Uhr im Südwest-Energie-Stadion in Pforzheim-Eutingen das 94. Endspiel der deutschen Rugby-Meisterschaft ausgetragen wird, gilt Titelverteidiger Heidelberger Ruderklub im Kampf gegen den Ausrichter TV Pforzheim als Favorit. HRK-Trainer Frederik Jacobus Potgieter äußerte sich am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in der "Goldstadt" zwar betont zurückhaltend und stufte die Erfolgsaussichten seiner Fünfzehn vorsichtig mit "50:50" ein, doch spricht vieles für die Heidelberger.

Zum Beispiel die Tatsache, dass sie ihr fünftes Finale in Folge bestreiten und die letzten vier Endspiele gegen den SC Frankfurt 1880 in den Jahren 2010 und 2011, den TV Pforzheim 2012 und den SC Neuenheim 2013 gewonnen haben. Zum Beispiel die Resultate, mit denen der HRK die beiden Auseinandersetzungen in der Bundesliga-Meisterrunde gewonnen hat. Beim 24:17 in der Vorrunde kamen die grün-weißen "Rhinos" in der Schlussphase zwar stark auf, doch das 60:10 in der Rückrunde war eine sehr klare Sache. Zum Beispiel der Gesundheitszustand der Spieler nach einer sehr langen Runde mit überbordenden nationalen und internationalen Aufgaben. Beim HRK fehlen "nur" die beiden Nationalspieler Benjamin Danso (Deutschland) und Erkut Leventdurmus (Türkei), während Pforzheims Trainer John Willis die beiden Zweite-Reihe-Hünen Markus Bachofer und Josh Fisiiali, den Innendreiviertel Russell Kupa und den vielseitig verwendbaren Udo Schwarz ersetzen muss. Ohne Bachofer und Fisiiali wird Pforzheim an der Gasse nicht viele Bälle vom Himmel pflücken und in den Angriffsoptionen eingeschränkt sein. Und außerdem: Der HRK hat um Kapitän Sean Armstrong ein über Jahre perfekt eingespieltes Team, das auch eine in Endspielen sehr wichtige Eigenschaft mitbringt: Nervenstärke. Für die RNZ ist der HRK deshalb 70:30-Favorit.

Kobus Potgieter sagt "einen großen Kampf und ein sehr gutes und attraktives Spiel" voraus, John Willis verspricht "einen harten, fairen Kampf bis zum Schluss." Für die Pforzheimer spricht natürlich der Heimvorteil in ihrem engen, mit viel schweißtreibender Eigenleistung tipptopp präparierten Stadion, die beflügelnde Vorfreude auf das erste Endspiel überhaupt in Pforzheim und der Aufwind, den die Mannschaft durch ihren 28:10-Sieg über den RC Boitsfort im Endspiel des europäischen Nordseecups erhalten hat. Nun ist Rugby in Pforzheim "in", Manager Jens Poff rechnet mit 1200 bis 1800 Zuschauern.