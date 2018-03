Von Daniel Hund

Heidelberg. Der Guardiola-Schock ist überstanden, folgt jetzt die nächste Hiobsbotschaft für die Rhein-Neckar Löwen im Titelendspurt? Denn nach dem Abwehr-Koloss droht nun für das Heimspiel gegen Gummersbach am Donnerstag um 19 Uhr in der SAP Arena auch Andy Schmid auszufallen. Der Kopf der Mannschaft, der Superstar auf der Spielmacher-Position, treibt seinem Trainer Nikolaj Jacobsen jedenfalls die Sorgenfalten auf die Stirn.

Die Wadenverletzung des Schweizers ist nach wie vor nicht ausgestanden. An trainieren war die letzten Tage nicht zu denken. "Wir werden natürlich alles probieren, dass er spielen kann", grübelt Jacobsen im RNZ-Gespräch, "aktuell kann ich aber wirklich noch keine Prognose angeben." Klar ist: Ohne Schmid, das wäre der Supergau. Er ist die Lebensversicherung der Badener - und gerade in den Topspielen nicht zu ersetzen.

Und auch Gummersbach ist nicht zu unterschätzen. Die Oberbergischen haben sich stabilisiert, das Verletzungspech ist Geschichte. Und zu was der VfL fähig ist, bewies er erst kürzlich in Berlin. Bei den Füchsen spielte der Bundesliga-Dino lange auf Augenhöhe mit, ehe die Hauptstädter in der Schlussphase doch noch davon zogen und sich letztlich mit 31:24 durchsetzen konnten. "Wenn sie ihre Fehler reduzieren, können sie an einem guten Tag auch mit den Topteams der Liga mithalten", stellt Jacobsen klar. Doch die Löwen sind kein Topteam, sie sind bislang das Über-Team der Liga. Beeindruckend spielten die Gelben zuletzt auf. Egal, wer auch in der SAP Arena aufkreuzte, er wurde aus der Halle geschossen, vernichtend geschlagen. Und so soll es auch morgen laufen. Jacobsen, der Selbstbewusste: "Wir möchten sofort präsent sein und Druck aufbauen. Eben so, wie wir es zuletzt immer gemacht haben."

Was die Titelkonkurrenten dann in den anderen Hallen machen, ist zweitrangig. Jacobsen sieht das ähnlich: "Wir werden versuchen, noch alle unsere Spiele zu gewinnen. Dann kann uns auch egal sein, was die anderen machen", schmunzelt er und zwar ohne dabei arrogant zu wirken. Der Däne weiß nämlich genau, was da noch alles auf seine Jungs zukommt. Einige Kracherduelle warten noch: In Kiel, in Berlin oder in Hannover. Aber auch zuhause gegen Magdeburg und Melsungen. Volle Konzentration ist also gefragt. Bleibt da eigentlich auch Zeit für ein bisschen Mitleid? Für Mitgefühl für den THW Kiel? Denn die Ostsee-Riesen werden in der Tabelle immer kleiner. 17 (!) Minuspunkte hat der Titelhamster bereits angesammelt. Zum Vergleich: Bei den Löwen sind es momentan gerade mal sechs. "Es ist schon ungewöhnlich, dass Kiel jetzt so dasteht, allerdings darf man eben auch nicht vergessen, dass sie wirklich ein extremes Verletzungspech haben." Sagt Jacobsen, der Ex-Kieler.

Die letzte Pleite kassierte Kiel in Magdeburg. 27:31 stand es dort nach 60 intensiven Handball-Minuten. Und gegen Magdeburg kann man eben auch mal verlieren. Die Gladiators eilen seit Wochen von einem Erfolg zum nächsten. Jacobsen schaut da übrigens ganz genau hin, denn den Ost-Klub haben die Löwen noch zweimal vor der Brust. Auch beim Final Four kreuzen sich im Halbfinale die Wege. Für viele ist das bereits das vorweggenommene Finale. Jacobsen sagt es so: "Wenn du in Hamburg bist, musst du jeden schlagen. Der Zeitpunkt spielt da keine Rolle."