Mannheim. (RNZ) Die Ära Nicolaj Jacobsen bei den Rhein-Neckar Löwen ist zu Ende. Doch die Verantwortlichen blicken schon voraus und planen für die neue Saison. Wer geht, wer kommt, wer verlängert: Hier finden Sie alle Infos zum neuen Kader. Der Artikel wird stetig aktualisiert.

> Dienstag, 14. Mai: Die Bundesliga-Handballer der Rhein-Neckar-Löwen befinden sich momentan im Saison-Endspurt und erstmals seit drei Jahren wird es keine Titel geben. Daran, dass sich das vielleicht schon in der kommenden Saison wieder ändert, wird derzeit gearbeitet.

So ist aus dem näheren Umfeld des HBC Nantes zu hören, dass die Löwen derzeit versuchen sollen, sich die Dienste von Topstar Romain Lagarde, 22, doch schon in diesem Sommer zu sichern. Eigentlich ist sein Wechsel von Nantes nach Mannheim erst für 2020 terminiert. Die Franzosen sollen sich demnach momentan bereits auf der Suche nach einem kurzfristigen Ersatz befinden.

> Montag, 13. Mai: Die Rhein-Neckar Löwen haben ihren Nachwuchs-Handballer Philipp Ahouansou mit einem langfristigen Profi-Vertrag ausgestattet. Der 18 Jahre alte Rückraumspieler erhält beim Bundesligisten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024, wie die Löwen am Montag mitteilten.

Aktuell steht Ahouansou mit der A-Jugend der Badener im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft. "Wir trauen Philipp zu, in den kommenden Jahren den Sprung in den Bundesligakader zu schaffen. Zunächst sollte sein Fokus aber auf seinem Fachabitur und auf unserer 2. Mannschaft liegen", sagte Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann.

> Dienstag, 30. Mai: Die Rhein-Neckar Löwen setzen weiterhin auf den serbischen Handball-Profi Ilija Abutovic. Der Rückraumspieler unterschrieb beim Bundesligisten vorzeitig einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Das teilten die Löwen am Dienstag mit.

Der 30-Jährige war vor der laufenden Saison von RK Vardar Skopje zu den Badenern gekommen.

> Montag, 29. April: Die Rhein-Neckar Löwen haben den schwedischen Handball-Nationalspieler Albin Lagergren von Bundesliga-Konkurrent SC Magdeburg verpflichtet. Der 26 Jahre alte Rückraumspieler wechselt nach Ablauf seines Vertrages in Magdeburg im Sommer 2020 nach Mannheim und bekommt dort einen Vertrag über drei Jahre.

"Er hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einem der besten Linkshänder der Bundesliga entwickelt und soll bei uns in Zukunft eine tragende Rolle übernehmen", sagte Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann laut Mitteilung vom Montag.

Albin Lagergren freut sich auf die Löwen - und wir freuen uns auf den schwedischen Nationalspieler! 👏

Zur Meldung: https://t.co/WySvFe8ojy#1team1ziel pic.twitter.com/hOfTLNHZLL — Rhein-Neckar Löwen (@RNLoewen) 29. April 2019

> Samstag, 9. März: Die Rhein-Neckar Löwen werden Handball-Talent Tim Ganz im Sommer von ihrer zweiten Mannschaft ins Bundesliga-Team befördern. Der 21-Jährige erhalte einen Profivertrag für die kommende Saison, teilte der Tabellendritte am Donnerstag mit.

Ganz soll gemeinsam mit Patrick Groetzki das Löwen-Duo auf der Rechtsaußenposition bilden und hinter dem Nationalspieler langsam an das Niveau der Bundesliga herangeführt werden. Bisher spielte der Linkshänder für die Mannheimer in der 3. Liga. "Tim hat sich diese Chance durch seine starken Leistungen in unserem Unterbau verdient", sagte der Sportliche Leiter Oliver Roggisch.