Von Daniel Hund

Mannheim. Gewonnen, aber irgendwie doch verloren. Da setzen sich die Rhein-Neckar Löwen am Sonntag mit 34:26 (18:16) gegen die Eulen Ludwigshafen durch, sind Derbysieger und keinen interessiert’s. Egal ob TV-Kameras, Radio-Stationen oder schreibende Zunft, die Fragen in der Mixed-Zone drehten sich danach fast ausschließlich um den immer wahrscheinlicher werdenden K.o. im Titelrennen.

Gerne haben die Gelben darüber sicher nicht geredet. Aber sie taten es. Offen und ehrlich. Teilweise mit hängenden Köpfen. "Wir bräuchten jetzt schon ein Handball-Wunder, um das noch drehen zu können", lächelte Kapitän Andy Schmid gequält, "doch das wird nicht passieren. Flensburg wird den einen Punkt auf uns am letzten Spieltag verteidigen." Und weiter: "Wir standen jetzt drei Jahre auf der Sonnenseite und nun wird es eben mal wieder schattig."

Es war ein komisches Bauchgefühl, mit dem man sich als Fan der Löwen am Sonntag auf den Weg in die SAP Arena machte. Keiner wusste, was kommen würde. Nicht nach diesen letzten drei Spielen, nicht nach diesen Mega-Rückschlägen im Kampf um die deutsche Meisterschaft.

Eine Antwort sollte her, endlich wieder ein Sieg. Und Trainer Nikolaj Jacobsen rotierte kräftig. Bis auf Andy Schmid und Hendrik Pekeler stand zunächst keiner aus der gelben Stamm-Sieben auf der Platte. Ein weiterer überraschender Schachzug des Dänen: sieben Feldspieler. Und das sofort, gleich beim ersten Angriff nahm er den Keeper raus. Überfallartig sollten die Gäste aus der Arena geschossen werden. Doch daraus wurde nichts. Auch gegen den kleinen Nachbarn, den man im Hinspiel noch souverän über 60 Minuten beherrscht hatte, ging das große Zittern zunächst weiter. Vor allem die Abwehr der Löwen hatte so gar nichts von dem Bollwerk, das die Badener noch bis vor zwei Wochen stellten.

Immerhin ging’s mit einer Führung in die Pause. Nach 30 Minuten leuchtete ein 18:16 vom Videowürfel im "Ufo". Entscheidenden Anteil an der Pausenführung hatte diesmal Harald Reinkind. Das Rückraum-Ass, das für Alexander Petersson ran durfte, traute sich was zu und wurde belohnt: Vier sehenswerte Treffer gingen bis zur Halbzeit auf sein Konto.

Kaum zurück, lief es dann plötzlich wieder fast wie zu besten Zeiten. Die Fans wurden entschädigt, bekamen allein vier sehenswerte Kempa-Trick-Tore zu sehen. Das machte Laune und zauberte auch Teammanager Oliver Roggisch, der sein Lachen zuletzt verloren zu haben schien, ein Grinsen ins Gesicht. Der lange Blonde beim abschließenden Frage- und Antwortspiel: "Man hat gesehen, dass die Jungs vor der Pause noch mit anderen Dingen beschäftigt waren. Danach kam dann die Lockerheit zurück."

So richtig freuen konnte sich Roggisch über den Derbysieg aber nicht. Der wohl verpasste Titel-Hattrick holte ihn schnell wieder ein. Ursachenforschung stand an. Der Ex-Weltmeister grübelte: "Vielleicht war nach dem Pokalsieg einfach auch etwas die Spannung weg." Auch das vorzeitige Saison-Aus von Abwehrchef Gedeon Guardiola rückte noch einmal in den Fokus: "Ihn gleichwertig zu ersetzen, geht einfach nicht. Mit ihm hätten wir es möglicherweise bis zum Schluss durchgezogen." Sagte Roggisch und legte nach: "Nächstes Jahr greifen wir wieder an."

Oder reicht es vielleicht doch noch in diesem Jahr zum Hattrick? Dazu müsste Flensburg in seinem letzten Saisonspiel zuhause gegen Göppingen patzen.

Für Schmid wär’s ein Wunder.

Spielfilm: 3:3, 4:5, 8:6, 8:8, 11:11, 18:16 (Halbzeit), 23:19, 26:20, 30:23, 34:26 (Endstand).

Löwen: Schmid 7/5, Radivojevic 4, Baena 2, Tollbring 4, Mensah 5, Pekeler 2, Reinkind 8, Ekdahl Du Rietz 2.

Eulen Ludwigshafen: Dietrich 2, Hruscak 2, Feld 8, Falk 1, Dippe 2, Schmidt 5, Djozic 4/2, Valiullin 2.

Zuschauer: 8156.