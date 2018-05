Von Tillmann Bauer

Hamburg. Ganz ruhig stand sie da und beobachtete die Party. Die Arme verschränkt, die Augen weit aufgerissen. Jennifer Kettemann befand sich kurz nach Abpfiff nur ein paar Meter neben dem Spielfeldrand - direkt vor dem gelben Block der Löwen-Fans. Der Schlusspfiff war bereits ertönt, die Feier der Spieler, Trainer und Betreuer in vollem Gange. Dann machte die Geschäftsführerin der Rhein-Neckar-Löwen einen mutigen Schritt und bewegte sich mitten aufs Spielfeld der Barclaycard-Arena.

Es dauerte nur einen Bruchteil einer Sekunde, da stürmten die ersten Gratulanten auf sie zu. Von der berühmten Bierdusche wurde sie zwar verschont. Dafür herzte Kettemann einen Spieler nach dem anderen und konnte sich vor Umarmungen kaum mehr retten. Da stand sie nun und strahlte bis über beide Ohren.

Hintergrund Stimmen zum Triumph Andreas Palicka, Torhüter der Löwen: Unser Leben ist aktuell sehr gut. Ich habe eigentlich keinen Druck gespürt. Wir waren zielstrebig und sind verdient Pokalsieger geworden. Kim Ekdahl du Rietz, Rückraumspieler der Löwen: Andy Schmid hat in der zweiten Halbzeit seine Sache gemacht, so wie immer eigentlich. [+] Lesen Sie mehr Stimmen zum Triumph Andreas Palicka, Torhüter der Löwen: Unser Leben ist aktuell sehr gut. Ich habe eigentlich keinen Druck gespürt. Wir waren zielstrebig und sind verdient Pokalsieger geworden. Kim Ekdahl du Rietz, Rückraumspieler der Löwen: Andy Schmid hat in der zweiten Halbzeit seine Sache gemacht, so wie immer eigentlich. Ich freue mich vor allem für unsere Fans. So richtig feiern können wir dann aber hoffentlich in drei Wochen. Mikael Appelgren, Torhüter der Löwen: Ich habe gut gefrühstückt und lecker zu Mittag gegessen, dazu ein bisschen die Sonne genossen - manchmal kann Handball so einfach sein." Patrick Groetzki, Rechtsaußen der Löwen: Ich glaube, es war nun endlich mal an der Zeit, dass ich das Ding gewinne. Das ist unglaublich und tut allen im Verein richtig gut. Ein Finale gewinnt man nicht einfach so im Vorbeigehen. Nikolaj Jacobsen, Trainer der Löwen: Ich kann meine Emotionen gar nicht beschreiben. Die Erleichterung ist sehr groß. Alle haben gesagt, ihr müsst das Ding endlich gewinnen. Am meisten freue ich mich für die Fans. Mads Mensah Larsen, Rückraumspieler der Löwen: Am Donnerstag geht es schon weiter. Jetzt feiern wir eben im Flugzeug.

Jennifer Kettemann, der DHB-Pokal geht in diesem Jahr an die Rhein-Neckar Löwen. Hand aufs Herz: Wie groß ist die Erleichterung so kurz nach dem Abpfiff?

Die ist wahnsinnig groß. Ich kann es noch gar nicht richtig fassen. Ich werde wahrscheinlich auch noch ein paar Tage brauchen, um das so richtig zu realisieren. Wenn ich heute Abend im Bett liege, dann ist es vielleicht schon besser. Es ist einfach unfassbar schön, dass es jetzt endlich geklappt hat. Das ist unbeschreiblich und super für die ganze Region.

1200 Löwen-Fans haben in Hamburg für eine unfassbare Atmosphäre gesorgt. Wie haben Sie die Stimmung wahrgenommen?

Die war echt toll. Die letzten beiden Tage haben so viel Spaß gemacht, unsere Fans haben uns so gut unterstützt. Was sich bei uns die letzten Jahre aufgebaut hat, das ist echt bemerkenswert. Es tut gut, auch für die Menschen, die hinter den Kulissen mitarbeiten. Wir bewegen uns anscheinend in die richtige Richtung.

Wann war Ihnen klar, dass der Pokal heute nur an die Löwen gehen kann?

Puh, ich bin da immer so vorsichtig und warte bis zur letzten Sekunde, bis ich mich wirklich freue. Die Angst, dass doch noch etwas passiert und das Spiel kippt, war auf jeden Fall da. Gerade mit dieser Erfahrung, die wir in den vergangenen Jahren gemacht haben - da muss man immer vorsichtig sein. Die Geschichte hat ja nicht für uns gesprochen. Deshalb bin ich immer umso vorsichtiger und warte erst einmal ab. Dafür kann ich mich jetzt umso mehr freuen.

War es heute ein Sieg des Willens?

Na ja, ich glaube der Wille war schon immer da. Die letzten zehn Male war das eigentlich genauso. Der Unterschied ist, dass wir inzwischen gefestigter sind und auch in den stressigeren Situationen die Ruhe bewahren. Wir können nun auch die Spiele gut überstehen, in denen es um alles geht. Das war früher nicht da.

Es war der erste Pokalsieg für die Löwen. Was bedeutet dieser historische Triumph für den Verein?

Die angesprochene Erleichterung ist eben riesig. Und: Der Titel gibt uns natürlich jetzt einen sehr großen Schub, dort in der Liga weiterzumachen und das ‚Double‘ zu holen.