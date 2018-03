Von Daniel Hund

Mannheim. Wer am späten Mittwochabend noch im Internet unterwegs war, um sich mit den Ergebnissen und Statistiken der Handball-Bundesliga einzudecken, der dürfte über ein Resultat gestolpert sein: Rhein-Neckar Löwen 38, Lemgo 17 - Halbzeitstand: 23:4! Unglaublich, aber wahr. Es war eine gelbe Macht-Demonstration. Meisterlich trifft es ganz gut. Galaktisch aber vielleicht noch besser. Die Ostwestfalen wurden in ihre Einzelteile zerlegt.

"Das war heute Kreisklasse gegen Weltklasse, einfach peinlich", grummelte Lemgos Geschäftsführer Jörg Zereike. Restlos bedient war er, gezeichnet von 60 Minuten Einbahnstraßen-Handball. Und die Löwen? Die freuten sich natürlich, feierten nach der rund sechswöchigen EM-Pause eine Rückkehr wie aus dem Bilderbuch. Doch bei all der Freude, auch Mitleid schwang mit: "Man kann sich ja leicht vorstellen, was da während so einer Halbzeit in den Köpfen der Gegner vorgehen muss. Schön ist das nicht", sagte Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen.

Unmittelbar nach der Schluss-Sirene war der Däne ein wenig sprachlos. Es fiel ihm schwer das einzuordnen, was da eben gerade passiert war. Der Familienvater mit einem verlegenen Lächeln auf den Lippen: "Du schaust da zwischendurch immer wieder hoch auf den Videowürfel und denkst dir, dass da bei Lemgo doch eine zweite Zahl vergessen worden sein muss." Erlebt hat der Meistermacher der Löwen so etwas aber schon. "Da war ich noch jung", grinste er, "als Spieler in der Champions League habe ich gegen Minsk mal mit 17:0 geführt. Aber das ist wirklich schon sehr lange her."

Und wer Jacobsen kennt, der weiß eines ganz genau: Selbst bei einem 100:0 würde er die Bodenhaftung nicht verlieren. Abheben ist für ihn ein Fremdwort. Kaum war die Gala vorbei, rückte eine neue Zahl in den Fokus: die 14. Genau so viele Spiele sind es nun noch auf dem Weg zum Titel-Hattrick in der Bundesliga. Stolpersteine warten noch ein paar. Doch Lemgo war eigentlich auch kein Kanonenfutter. Der Altmeister spielt die beste Saison seit Jahren. Vor der Saison hat man sich gut verstärkt und bislang schon den einen oder anderen Favoriten geärgert.

Es war also ein dickes Ausrufezeichen, das die Badener da gesetzt haben. Fakt ist: Spielen sie so weiter, werden sie auch in dieser Saison nicht zu stoppen sein. Andy Schmid sprühte nur so vor Spielwitz. Der Schweizer dirigierte seine Nebenleute mit einem Grinsen im Gesicht, fand eigentlich immer die richtige Lösung.

Und dann war da ja auch noch der Dänemark-Schreck: Löwen-Keeper Andreas Palicka, der die favorisierten Dänen mit Schweden aus dem EM-Halbfinale kickte, lehrte dem TBV Lemgo das Fürchten. Seine Ausbeute: 19 Paraden und zwei eigene Treffer. "Palle", lobte Löwen-Teammanager Oliver Roggisch, "Palle hatte einen echten Sahne-Tag."

Genug geschwärmt, am Sonntag wartet wieder Schwerstarbeit. Dann empfangen die Löwen im Sportzentrum Harres Pick Szeged in der Gruppenphase der Champions League. Anwurf ist um 17 Uhr. Und das ungarische Spitzenteam ist ein europäisches Schwergewicht. Szeged kann fast ausnahmslos auf Nationalspieler bauen. Das Hinspiel gewannen die Löwen auswärts mit 34:31.