Mannheim. (dpa) Die Rhein-Neckar Löwen planen langfristig mit dem schwedischen Handball-Nationalspieler Jerry Tollbring. Wie der Bundesligist am Freitag mitteilte, verlängerte der 23 Jahre alte Linksaußen seinen zunächst bis 2020 laufenden Vertrag bis zum Sommer 2023. «Wir setzen mit der Vertragsverlängerung bei unserer Kaderplanung weiter auf Kontinuität. Jerry gehört schon jetzt zu den besten Spielern auf seiner Position und ich bin sicher, dass wir noch viel Freude an ihm haben werden», sagte Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann. Tollbring kam 2017 zu den Nordbadenern und feierte mit ihnen in der vergangenen Saison den DHB-Pokalsieg.