Von Daniel Hund

Heidelberg. Schlagen können sie jeden. An guten Tagen sowieso. Dann sind die Rhein-Neckar Löwen im Flow, stehen hinten wie eine Wand und spielen vorne mit den Gegnern Katz und Maus. Ob es ein guter Tag wird, hängt maßgeblich mit einem Spieler zusammen: Andy Schmid, 35, dem Denker und Lenker, dem Mittelmann, der schon halb Europa Knoten in die Beine gespielt hat. Am Montagabend sollen mal wieder eine Mannschaft aus dem hohen Norden in die Opferrolle schlüpfen. Die SG Flensburg-Handewitt, der noch verlustpunktfreie Tabellenführer der Handball-Bundesliga. Anwurf in der Flens-Arena ist um 18.30 Uhr. Im Vorfeld des Nord-Süd-Gipfels sprach die RNZ mit Schmid, dem Unterschiedsspieler.

Andy Schmid, da wartet eine echte Herkulesaufgabe auf die Löwen. Was für ein Spiel erwarten Sie?

Das wird ein echtes Spitzenspiel. Es treffen zwei Topteams aufeinander, die die letzten Jahre in der Bundesliga dominiert haben. Flensburg hat sicher den Vorteil, dass sie daheim spielen können. Zudem haben sie einen sehr guten Lauf. Trotzdem sehe ich die Chancen in diesem Spiel bei 50:50. Es gibt keinen Favoriten, am Ende wird die Tagesform entscheiden.

Falls die Löwen verlieren, wäre Flensburg schon auf fünf Punkte weg. Wäre der Meistertraum für die Löwen da vielleicht schon früh ausgeträumt?

Nein, das sehe ich nicht so. Die Saison ist noch lang und die letzten Jahre haben gezeigt, dass gerade in der Rückrunde noch viel passieren kann. Flensburg hat das bislang gut gemacht. Sie haben auch viele knappe Spiele gewonnen. Solche Siege brauchst du, wenn du Titel gewinnen willst. Verlieren wir, würde uns das aber natürlich etwas zurückwerfen. Es wäre deshalb schon gut, wenn am Montag keine weiteren Minuspunkte für uns dazu kommen würden.

Zuletzt hat man sehr gute Leistungen gezeigt. In Montpellier gab es jetzt wieder einen Rückschlag. Fehlt in dieser Saison bislang die nötige Konstanz?

Ja, die fehlt sicher etwas. Wir konnten unser Topniveau bis jetzt nicht in allen Spielen zeigen. Andererseits hatten wir auch in den letzten Jahren immer wieder mal schlechte Phasen, man darf deshalb jetzt nicht alles schlecht reden. In unserer Champions-League-Gruppe sind wir Tabellen-Zweiter, in der Liga haben wir drei Minuspunkte und im DHB-Pokal sind wir auch noch dabei. Aber natürlich können wir uns noch verbessern. Die Konstanz ist letztlich der Schlüssel, wenn es darum geht, Titel zu gewinnen.

Die Flens-Arena ist gefürchtet. Was macht es dort so schwer?

Das ist eines der schwersten Auswärtsspiele überhaupt. Flensburg wird dort von einer Mega-Atmosphäre getragen. Von den Rängen wird viel Druck auf die Gastmannschaft ausgeübt, aber auch auf die Schiedsrichter. Aber wir haben schon bewiesen, dass wir in Flensburg gewinnen können. Am Montag wird es sehr hitzig werden, da gilt es einen kühlen Kopf zu bewahren und sich nicht zu verstecken.

Wie sieht es denn mit dem Einsatz von Torhüter Mikael Appelgren aus, wird er nach seiner Verletzung in der "Hölle Nord" wieder auflaufen können?

Ja, ich denke, dass das klappen wird.

Auch Flensburg stand im Sommer vor einem größeren Umbruch. Eigentlich hatte sie kaum ein Experte auf der Rechnung. Überrascht es Sie, dass der Meister nun erneut vorne steht? Und das mit zwölf Siegen aus zwölf Spielen …

Ein bisschen überrascht es vielleicht. Andererseits muss man sagen, dass sie einen anderen Umbruch hatten als wir. Ihre Stamm-Sieben ist zusammen geblieben. Gewechselt wurde auf den Positionen 7 bis 14. Das ist schon ein Unterschied. Sie sind also eingespielt. Für mich waren sie auch vor der Saison schon einer der Topfavoriten auf den Titel. Auftrieb hat ihnen sicher auch der Heimsieg gegen Kiel gegeben und die knappen Siege. So etwas erzeugt Selbstvertrauen.