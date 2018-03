Von Daniel Hund

Mannheim. Nikola Bilyk trat wutentbrannt gegen den Torpfosten, Thorsten Storm stand kreidebleich am Spielfeldrand. Der Blick leer, die Schultern hängend. Völlig desillusioniert mussten der Rückraum-Mann und der Manager des ruhmreichen THW Kiel mit ansehen, wie wieder die anderen jubelten. Diesmal waren die Rhein-Neckar Löwen die anderen. Der Meister feierte, tanzte vor Glück. Soeben hatten die Gelben ganze Arbeit geleistet und die "Zebras" mit einer 28:30 (11:13)-Pleite auf die Heimreise geschickt. Mit der vierten Niederlage im siebten Spiel. Das Denkmal des Rekordmeisters bröckelt also weiter vor sich hin. Mittlerweile muss man fast schon Mitleid haben mit den Riesen von der Ostsee.

Zu akzeptieren ist der Sturzflug natürlich nur schwer. Bei den Ambitionen und dem für Handball-Verhältnisse schwindelerregenden Etat von 9,5 Millionen Euro sowieso. Reden fällt da nicht leicht. Kreisläufer Patrick Wiencek probierte es trotzdem: "Wir", wischte sich "Bam Bam" den Schweiß von der Stirn, "wir werden jetzt sicher nicht aufgeben, sind im Moment aber kein Titelanwärter."

Die Löwen schon. Die marschieren weiter, sind spätestens seit Sonntag wieder in der Meisterspur. Auch das Siegerlächeln ist zurück - bei Nikolaj Jacobsen, dem Vater des Erfolgs, vor allem. Der Däne war in Partylaune, sprach hernach von einer "bärenstarken Abwehr". Von einer "super zweiten Halbzeit". Und von zwei Spielern in Galaform. Wer das war? Andy Schmid und Hendrik Pekeler natürlich. Das Duo erlegte Kiel beinahe im Alleingang. Schmid traf neunmal, Pekeler achtmal. Die Zwei aus der Mitte.

Die Anspannung war den Kielern sofort anzusehen. Hochkonzentriert wurde sich aufgewärmt. Ohne Lachen, ohne Späßchen. Verkrampft wirkten sie. Ganz anders die Löwen. Die grinsten sich förmlich warm. Die Vorfreude auf ein dickes Ausrufezeichen im Titelkampf war spürbar. Unterstützt wurden Schmid und Co. übrigens vom verlorenen Sohn: Kim Ekdahl du Rietz, der Handball-Frührentner, schaute im "Ufo" vorbei. Ganz in schwarz saß er im unteren Tribünenbereich, drückte die Daumen und hatte Spaß.

Los legten die Löwen durchwachsen. Das Problem war THW-Keeper Niklas Landin. Zusammen mit dem Kieler Defensivriegel machte der Däne einen Super-Job. Doch Nikolaj Jacobsen, der Trainerfuchs der Löwen, hatte mal wieder einen Lösungsansatz parat: Torhüter raus und dafür den siebten Feldspieler rein. Schon lief’s. 4:4 stand es nach elf Minuten. Die erste Löwen-Führung besorgte Europameister Hendrik Pekeler (6:5/14.).

Und die Löwen drehten weiter auf, waren hellwach. Beim 8:5 (17.) zog Kiels Trainer Alfred Gislason die Notbremse: Der Isländer bat zur Auszeit, wollte wachrütteln, erklären, wie es besser geht. Genützt hat es nichts. Nun hatten die Löwen das Kommando. Dass es trotzdem nur mit einem 13:11 in die Pause ging, lag an der schlechten Chancenverwertung. Allein Patrick Groetzki, der auf der rechten Außenbahn ein ständiger Unruheherd war, verballerte freistehend drei Gegenstöße.

Gereicht hat es dennoch. Denn der Unterschied war mal wieder Andy Schmid. Egal, was der Schweizer auch macht, es hat Hand und Fuß. Regie führen, Tore werfen? Schmid kann beides. Seine Zuckerpässe auf Pekeler waren eine Wucht, genau wie seine ansatzlosen Würfe, die er wieder reihenweise präzise in die Maschen hämmerte.

Am Dienstag ab 17.30 Uhr soll das auch Hannover zu spüren bekommen. Dann gastiert das Überraschungsteam der Bundesliga in der SAP Arena. Die Löwen haben nur ein Ziel: gewinnen. "Es wird schwer", sagt Oliver Roggisch, der Sportliche Leiter, "doch zuhause sind wir nur schwer zu schlagen." Sorgen bereitet ihm noch das Zuschauerinteresse. Bislang sind 6500 Tickets weg. Roggisch leicht nachdenklich zur RNZ: "Wir brauchen mehr Fans."

Rhein-Neckar Löwen: Schmid 9, Pekeler 8, Sigurdsson 6/5, Petersson 3, Baena Gonzalez 2, Groetzki 1, Palicka 1

THW Kiel: Ekberg 8/4, Bylik 6, Toft Hansen 3, Zeitz 2, Frend-Ofors 2, Dissinger 2, Wiencek 2, Dahmke 1, Zarabec 1, Weinhold 1

Zuschauer: 11572