Heidelberg. (dh) "Das ist ein richtiges Brett. Wir stehen alle noch ein wenig unter Schock." Oliver Roggisch, der Sportliche Leiter der Rhein-Neckar Löwen, wirkte nachdenklich, als er am Dienstag mit der RNZ über das Saison-Aus von Abwehrchef Gedeon Guardiola sprach. Der spanische Europameister verletzte sich im Training schwer. Die niederschmetternde Diagnose: Sehnenabriss des großen Brustmuskels.

Ausgerechnet Guardiola. Er ist neben Andy Schmid wohl der Löwen-Spieler, der nicht ersetzt werden kann. Der 33-Jährige ist Abwehrchef und somit der Garant für die bärenstarke Defensive des Meisters. "Wir wissen, dass wir ihn niemals 1:1 ersetzen können", sagt Roggisch, "wir werden jetzt versuchen, andere Abwehrsysteme einzustudieren und vor allem Filip Taleski einbinden." Das Transferfenster ist geschlossen. Roggisch: "Ja, es ist seit drei Tagen zu, das ist natürlich besonders bitter." Eine weitere Möglichkeit wäre es, einen Spieler zu verpflichten, der aktuell bei keinem anderen Verein unter Vertrag steht, quasi einen Handball-Rentner. Das sei aber kein Thema.

Die Köpfe beim Bundesliga-Tabellenführer hängen, jeder weiß, dass das Guardiola-Aus auch ein herber Dämpfer im Titelrennen ist. Von einem Titel-K.o. will Roggisch aber nichts wissen. Der Weltmeister von 2007 gibt sich kämpferisch: "An unseren Zielen in der Meisterschaft hat sich nichts geändert. Manchmal wächst eine Mannschaft auch genau an solchen Situationen." Foto: vaf