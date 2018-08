Von Daniel Hund

Mannheim. 18 Sekunden sind noch zuspielen. Es steht 21:21 im Champions-League-Kracher zwischen den Rhein-Neckar Löwen und Vardar Skopje. Nikolaj Jacobsen, der Trainer der Löwen, zieht seinen letzten Trumpf: Auszeit, 60 Sekunden durchschnaufen, besprechen, wie es laufen soll, wie es doch noch klappen kann, mit dem Sieg.

Kurz darauf ist es dann vorbei. Ohne Sieger. 4251 Zuschauer in der SAP Arena jubeln über ein 21:21 (11:11)-Unentschieden. Oliver Roggisch nicht, der grübelt: "Leider haben wir uns nicht belohnt", sagt der Sportliche Leiter der Löwen, "ich denke, dass wir den Sieg verdient gehabt hätten."

Dass Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen nicht voll auf Sieg setzte, deutete sich schon mit der Start-Sieben an. Linksaußen Gudjon Valur Sigurdsson und der Halbrechte Alexander Petersson wurden zunächst geschont. Jerry Tollbring und Harald Reinkind sollten es richten. Die Jungen also, nicht die Alten. Und Vardar? Die hatten einen klaren Plan, wollten vor allem eins: Andy Schmid am Spielaufbau hindern. Joan Canellas, der Ex-Kieler, nahm den Löwen-Kapitän meist schon auf Höhe der Mittellinie in Empfang.

Das machte es zäh. Es fielen kaum Tore. 2:2 stand es in der 10. Minute. Auch, weil die Keeper einen Bomben-Job machten. Links Löwe Andreas Palicka, rechts "Kleiderschrank" Arpad Sterbik. Und so lieferten sich die Badener und der amtierende Champions-League-Sieger ein Kopf-an-Kopf-Rennen. In der 19. Minute leuchtete ein 5:5 vom Mega-Videowürfel im "Ufo", ehe es mit einem 11:11-Remis in die Pause ging.

Spannend war’s, richtig unterhaltsam vor den Augen des ehemaligen Löwen-Kunstschützen Kim Ekdahl du Rietz, der hinter der Bank die Daumen drückte. Klar war: Knüpfen die Gelben an die Leistung der ersten Halbzeit an, ist eine Überraschung drin. Und die könnte Gold wert sein. Besonders für den Kopf, für das angeknackste Ego nach drei Pleiten in Serie. Ein echter Befreiungsschlag wär’s. Dementsprechend kamen Patrick Groetzki und Co. auch aus der Kabine. Entschlossen sahen sie aus, voll fokussiert, während im Hintergrund der Kultsong "Hells Bells" von AC/DC durch die Arenaboxen schmetterte.

Wenig später klingelte es dann vermehrt im Vardar-Kasten. Mit Vollgas legte der deutsche Meister los. Vor allem Mads Mensah Larsen feuerte aus allen Lagen. Der Lohn: Eine 16:14-Führung (39.). Fortan waren es stets die Löwen, die vorlegten. Und auch, wenn es am Ende nicht ganz zum Sieg gereicht hat, es war eine Leistung, die Mut gemacht hat. Die perfekte Antwort auf die drei letzten Pleiten. Roggisch sah es ähnlich, sagte aber auch: "Diese drei Niederlagen haben uns nicht umgeworfen. Wir haben heute eindrucksvoll gezeigt, dass die Mannschaft mehr als nur am Leben ist."

Spielfilm: 2:2, 5:3, 7:7, 8:10, 11:11 (Halbzeit), 16:14, 18:18, 21:19, 21:21 (Endstand).

Rhein-Neckar Löwen: Schmid 3, Baena 1, Tollbring 2/2, Mensah Larsen 4, Pekeler 2, Groetzki 1, Reinkind 2, Taleski 1, Petersson 5.

Skopje: Stoilov 1, Kristopans 4, Abutovic 1, Canellas 4, Cindric 1, Cupic 2/1, Dibirov 6/4, Shishkarev 2.