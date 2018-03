Von Daniel Hund

Heidelberg. "Das ist eine Halle, in der es schnell gehen kann." Nikolaj Jacobsen wirkt nachdenklich, als er im RNZ-Gespräch auf die Kieler Sparkassen Arena angesprochen wird. Die Halle, in der er am Samstag ab 18.10 Uhr (live in der ARD) mit seinen Rhein-Neckar Löwen beim Bundesliga-Kracher gegen den THW Kiel ran muss. Dort, wo er einst als Spieler der "Zebras" große Erfolge gefeiert hat. "Der Druck, der in Kiel von den Rängen entstehen kann, ist enorm", warnt der Löwen-Trainer, "Spiele können von der einen auf die andere Sekunde kippen. Die Atmosphäre ist sehr speziell."

Erst am Mittwochabend gab es mal wieder eine Kostprobe davon: Champions-League, Achtelfinal-Hinspiel, Pick Szeged hält nicht nur mit, es ist vielleicht sogar einen Tick besser. Doch nach dem 19:19 (42.) brach plötzlich ein Inferno über die Ungarn herein: Kiel dominierte, Kiel brillierte, Kiel gewann am Ende mit 29:22.

Den Löwen soll das am Samstag nicht passieren. Kämpfen und beißen lautet die Devise, alles geben für den Traum von der dritten Meisterschaft in Folge. Jacobsen sagt es so: "Wir", holt er tief Luft, "wir möchten so lange wie möglich mithalten, um dann am Ende zuschlagen zu können. Denn wir fahren da schon für die zwei Punkte hin." Früher hätte sich das ein wenig nach Größenwahn angehört, doch die Zeiten haben sich geändert. Der Titelhamster hat das Fressen verlernt, liegt in der Liga abgeschlagen auf dem sechsten Platz, während die Gelben von ganz oben grüßen und aktuell jeden von der Platte fegen.

Doch die Löwen reisen nicht ohne Sorgen an. An Training war bis gestern nämlich kaum zu denken. Superstar Andy Schmid wurde nach seiner Wadenverletzung weiterhin geschont und auch ein weiterer Alleskönner konnte nicht so, wie er wollte: Rückkehrer Kim Ekdahl du Rietz zwickte es an mehreren Stellen. "Das ist aber ganz normal", zuckt Jacobsen mit den Schultern, "Kim hat monatelang nicht trainiert, da fällst du einfach mal in ein Loch." Wie auch immer, an der Ostsee sollen beide wieder in die Startsieben rücken. Und der Meistermacher ist da auch recht zuversichtlich. Jacobsen mit einem Lächeln auf den Lippen: "Es sieht gut aus."

Es kann also durchgeatmet werden. Denn ohne Schmid und Ekdahl du Rietz wäre es in Kiel wohl ein gelbes Himmelfahrtskommando. Mit Alexander Petersson steht zudem eine weitere Rückraum-Rakete bereit. Der Isländer hat seinen Pferdekuss am Oberschenkel auskuriert, ist heiß auf den Nord-Süd-Schlager.

Jacobsen ist das sowieso. Kiel ist für ihn immer eine Reise wert: "Ich hatte dort sensationelle sechs Jahre, wurde in dieser Zeit auch zweimal Vater. Ich freue mich riesig auf dieses Spiel." Zu verschenken hat er aber nichts. Er fordert Vollgas von seinen Jungs, 60 Minuten voller Leidenschaft und Spielwitz. Dann könnte es klappen. Wobei das eben auch immer vom Gegner abhängt - und beim THW insbesondere von einem Mann: Domagoj Duvnjak. Der Kroate ist der Kopf der Mannschaft, der Mann, zu dem alle aufschauen.

Wegen einer Patellasehnen-Operation am linken Knie fiel er ewig aus, nun kämpft er sich wieder zurück, probiert alles, um den wankenden Riesen zurück in die Spur zu bringen. Jacobsen imponiert das: "Auch wenn Domagoj momentan noch nicht bei hundert Prozent ist, er ist extrem wichtig für Kiel." Im Angriff, aber eben auch für die Defensive, in der er als Spitze in der 3-2-1-Formation schuftet.

Morgen kommt mit Andy Schmid Schwerstarbeit auf ihn zu ...