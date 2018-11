Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Es war das erwartet schwere Spiel. Und gleichzeitig lief es nicht so, wie man es sich vorgestellt hatte. Die Handballer der Rhein-Neckar Löwen mussten am Mittwochabend in der Champions League bei Montpellier HB eine 26:31 (11:15)-Niederlage einstecken. Es war ein gebrauchter Tag. Schon vor dem Anpfiff in Südfrankreich befand man sich in einer komischen Situation. Zwar hatte man noch vor einer Woche das Hinspiel gegen Montpellier mehr als überzeugend mit zehn Toren Differenz gewonnen und dabei Gründe aufgezeigt, warum die Franzosen aktuell auf dem letzten Tabellenplatz der Gruppe stehen - gleichzeitig gastierte man aber beim Champions-League-Sieger und bezeichnete sich selbst als Außenseiter dieser Begegnung. Man wusste also nicht genau, was von diesem Spiel zu erwarten war.

Als sicher galt aber, dass Andreas Palicka das Löwen-Tor hüten sollte. Das lag daran, dass Mikael Appelgren wie bereits in der Bundesliga gegen den HC Erlangen aufgrund eines Muskelfaserrisses fehlte und nur im schwarzen Poloshirt von der Seitenlinie mitfiebern konnte. Und, wie in der Königsklasse häufig gesehen, durften Jerry Tollbring und Bogdan Radivojevic, die normalerweise zur zweiten Garde gehören, auf den Außenpositionen wirbeln. Egal wer auf dem Feld stand, es gab kaum Parallelen zu der Heim-Gala der vergangenen Woche.

Abwehr überfordert

"Das wird ein komplett anderes Spiel", hatte auch Kapitän Andy Schmid gewarnt. Er sollte Recht behalten. Der Schweizer sorgte für den einzigen Gästetreffer in den ersten zehn Minuten - es war ein ernüchternder Auftakt einer einseitigen Partie. Die Löwen-Abwehr wirkte überfordert, was daran lag, dass die Franzosen mächtig aufs Tempo drückten und dadurch die Abwehrhünen Gedeon Guardiola und Ilja Abutovic in große Schwierigkeiten brachten. "So kann man in der Champions League nicht spielen", fand Cheftrainer Nikolaj Jacobsen deutliche Worte und forderte mehr Konzentration und Disziplin.

Besser wurde es nur bedingt. Mit einem 11:15-Rückstand und einer wichtigen Erkenntnis ging es in die Pause: Obwohl man über weite Strecken nicht gut spielte, die Torhüterleistung nicht stimmte und auch im Abschluss noch Luft nach oben war, betrug der Abstand nur vier Tore.

Jacobsen probierte viele Varianten aus, brachte Steffen Fäth, Mads Mensah Larsen, Vladan Lipovina, agierte teilweise mit zwei Kreisläufern. Doch klappen wollte nur wenig. An diesem Abend ging nichts zusammen, Montpellier spielte pfeilschnell und kam mit ihren wendigen Rückraumspielern immer wieder zu ungehinderten Würfen.

Beim 17:25 (42.) hingen bereits die ersten Köpfe der Badener. Und dann sah auch noch Kreisläufer Jannik Kohlbacher zehn Minuten vor Schluss die Rote Karte für einen Schlag ins Gesicht. Es passte zu diesem Abend. Alles, was in der vergangenen Woche noch geglückt war, ging gestern schief. Es war ein neues Spiel mit einem neuen Sieger.

Löwen: Palicka, Adanir - Fäth 3, Abutovic, Lipovina 1, Taleski 2, Mensah Larsen 2, Petersson, Schmid 2, Tollbring 6, Radivojevic 3, Groetzki, Kohlbacher 3, Nielsen 3, Guardiola 1.