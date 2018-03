Von Daniel Hund

Mannheim. Handball-Feiertage gibt es in der SAP Arena häufig. Die Rhein-Neckar Löwen machen es möglich. Am gestrigen Dienstag war mal wieder so einer: Knallhart schlugen sie zu, die Badener. Mit einer Gala in zwei Akten warfen sie den Liga-Konkurrenten SC Leipzig aus dem DHB-Pokal. Nach 60 einseitigen Handball-Minuten leuchtete ein 35:23 (17:8) vom Mega-Videowürfel und die elfte Teilnahme beim Final Four in Hamburg war perfekt. "Es war heute schon in der Kabine zu spüren, dass alle unbedingt wollten", freute sich Oliver Roggisch, der Sportliche Leiter der Löwen: "Die erste Halbzeit war dann natürlich überragend von uns."

Es knisterte. Die Nervosität war gestern greifbar. Es war die Angst vor dem Scheitern, die sich schon weit vor Spielbeginn in der Zuschauer-Schlange vor dem "Ufo" breit machte. Denn es war kein gewöhnliches Spiel. Verlieren war verboten, ansonsten wäre der Traum von der nächsten Teilnahme am Final-Four-Turnier in Hamburg ausgeträumt gewesen. Aber wenn die Löwen eines können, dann ist es sofort voll da zu sein.

Das "Defensivproblem", das durch die schwere Verletzung von Abwehrchef Gedeon Guardiola entstanden ist, löste erneut Filip Taleski. Der Youngster breitete im Innenblock die Arme aus und machte seine Sache sehr gut. Aus dem Positionsangriff ging kaum etwas für die Gäste - und wenn doch, war da auch noch Löwen-Keeper Mikael Appelgren zur Stelle. In Zahlen: 4:1 (7.).

Andy Schmid und Co. waren bereits früh auf die Überholspur nach Hamburg eingebogen. Auch weil Trainer Jacobsen am Leipziger Kreis Verwirrung stiftete. Der Däne schickte anfangs permanent Hendrik Pekeler und Rafa Baena ins Getümmel. Zwei Kreisläufer fürs Endturnier lautete die Devise.

Und so wurden die Gesichter der Leipziger immer länger. Wie versteinert saßen die Reservisten auf der Auswechselbank, schauten sich den gelben Sturmlauf fassungslos an. Denn so langsam wurde es richtig bitter: In der 14. Minute hämmerte Mads Mensah Larsen, die dänische Rückraum-Rakete des Meisters, den kleinen Harzball zum 11:4 in die Maschen. Für Michael Biegler, den alten Trainerhasen auf der Kommandobrücke der Ost-Riesen, war’s nur schwer zu ertragen. Mit einem knallroten Kopf stiefelte er vor der Bank auf - und zog wenig später die Reißleine: Auszeit, schon die zweite in der 19. Minute.

Und tja, in der 22. Minute war es dann soweit, das Comeback war perfekt: Kim Ekdahl du Rietz, 27, der Weltenbummler, stürmte auf die Platte, machte endlich wieder das, was er so gut kann: Handball spielen. Schon rund 50 Minuten vor Spielbeginn, als der Schwede seine Runden beim Aufwärmen drehte, herrschte Partystimmung. Ihn mögen sie hier. Seinen Charakter und vor allem eben auch seine Art, den Handball zu werfen. Sein Zug zum Tor ist unnachahmlich. Und das stellte er dann auch rasch wieder unter Beweis. Kaum drauf auf dem Feld, packte er in der Abwehr schon wieder den ersten Monsterblock aus, ehe er in der 24. und 25. Minute sofort noch zwei Tore nachlegte. Eben so, als wäre er nie weggewesen, als hätte es die letzten acht Monate ohne Handball nie gegeben.

In die Pause ging es vor 6657 Zuschauern mit einer 17:8-Führung im Rücken. Stimmt, da kann man selbst im Handball schon von einer Vorentscheidung sprechen. Und so war es auch, die Löwen spulten nach der Pause locker ihr Programm ab.

Der Rest war eine große Party mit den Fans, in deren Mittelpunkt natürlich Kim Ekdahl du Rietz stand. Und der war einfach nur happy: "Es waren viele Emotionen bei mir im Spiel. Jetzt bin ich einfach nur glücklich", grinste der Rückkehrer, der sofort wieder im Dauerfeuer-Modus war: Vier Tore gingen am Ende auf seine Kappe. "Den Einstand hätte ich mir nicht besser vorstellen können", sagte der Publikumsliebling und stiefelte lächelnd in die Kabine.

Rhein-Neckar Löwen: Schmid 8, Radivojevic 2, Tollbring 6/2, Mensah Larsen 3, Pekeler 2, Groetzki 2, Petersson 7, Ekdahl du Rietz 4, Reinkind 1.

Leipzig: Rojewski 2, Krzikalla 3, Binder 1, Pieczkowski 2, Kunkel 2/1, Weber 10/3, Rivesjoe 1, Remke 2.

Stenogramm: 2:0, 4:1, 7:3, 11:4, 14:5, 17:8 (Halbzeit), 20:9, 22:10, 26:13, 29:15, 31:17, 35:23 (Endstand).