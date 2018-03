Mannheim. (dpa/lsw) So richtig glücklich wirkte Nikolaj Jacobsen trotz des nächsten Sieges in der Handball-Champions-League nicht. Der Trainer der Rhein-Neckar Löwen freute sich zwar über den 32:27-Erfolg bei Wisla Plock, mit dem sich seine Mannschaft den vierten Platz in der Gruppe A sicherte.

Was seine Stimmung jedoch trübt, ist die Aussicht aufs Achtelfinale. Mit hoher Wahrscheinlichkeit bekommen es die Löwen in der ersten K.o.-Runde mit dem THW Kiel zu tun. Der Rekordmeister verlor am Wochenende etwas unerwartet sein Heimspiel gegen Vive Kielce und ist zurzeit zwar noch Vierter in der Gruppe B, tritt aber am letzten Vorrundenspieltag beim Starensemble von Paris Saint-Germain um den deutschen Nationalmannschaftskapitän Uwe Gensheimer an. Verlieren die Kieler dieses Duell, werden sie ziemlich sicher auf Rang fünf zurückfallen - und schon wäre das Bundesliga-Duell in der ersten K.o.-Runde perfekt.

Oliver Roggisch, der Sportliche Leiter des zweifachen deutschen Meisters, bewertete die Aussicht auf zwei K.o.-Spiele gegen die Norddeutschen pragmatisch: "Da bleiben die Reisekosten überschaubar." Ansonsten hielt sich die Begeisterung bei den Nordbadenern aber in Grenzen. "Es ist ja kein Geheimnis, dass ich im Europapokal lieber auf eine ausländische als auf eine deutsche Mannschaft treffe", sagte Jacobsen, der dem wahrscheinlichen Kräftemessen mit dem THW angesichts der immensen Bundesligastrapazen dennoch etwas Positives abgewinnen kann: "Wir würden auf eine Mannschaft treffen, die genau die gleiche Belastung in den Knochen hat wie wir."

Bereits im vergangenen Jahr trafen beide Mannschaften im Achtelfinale aufeinander, damals setzte sich knapp der THW durch. Sollte es nun zu einer Neuauflage kommen, würden sich beide Clubs sogar drei Mal innerhalb von wenigen Tagen gegenüber stehen. Denn zwischen den Champions-League-Duellen Ende März und Anfang April liegt auch die Bundesligapartie (24. März) zwischen den zwei Teams. Den Löwen droht also eine Kieler Woche.

Doch soweit denken sie bei den Nordbadenern noch nicht. Zunächst einmal gilt die Konzentration dem straffen Programm in der nahen Zukunft: Vier Spiele in acht Tagen stehen für die personell arg gebeutelten Mannheimer an, das letzte Champions-League-Vorrundenspiel gegen HBC Nantes am Samstag ist allerdings für die Löwen bedeutungslos. "Wir sind sicher Vierter - das passt mir ganz gut. Da können wir es gegen Nantes ein weniger ruhiger angehen lassen", sagte Jacobsen. Gegen den THW wird das in drei Wochen ganz sicher nicht der Fall sein.