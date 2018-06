Mannheim. (RNZ) Neun Nationalitäten sind bei den Rhein-Neckar-Löwen im sportlichen Miteinander vereint. Deshalb ist es eigentlich eine logische Konsequenz, dass die Handballer die "Mannheimer Erklärung für ein Zusammenleben in Vielfalt" unterzeichnen. Genau das tat Geschäftsführerin Jennifer Kettemann stellvertretend für den Verein vor dem Spiel gegen Flensburg am Donnerstag.

Kettemann sprach davon, dass das Bekenntnis zu einer offenen, toleranten und chancengleichen Gesellschaft sehr gut zu den Grundsätzen des Vereins passe. Sport-Bürgermeister Lothar Quast, der in Vertretung von Oberbürgermeister Peter Kurz zur Unterzeichnung in die SAP Arena gekommen war, zeigte sich erfreut darüber, dass sich die Rhein-Neckar Löwen "als Aushängeschild der Stadt Mannheim" der Erklärung anschließen. Die Mannheimer Erklärung ist Ausdruck einer gemeinsamen Wertegrundlage der unterzeichnenden Institutionen, die sich aktiv für ein gelingendes Zusammenleben in Vielfalt engagieren. Die ursprüngliche Erklärung entstand im Kontext eines interreligiösen Konflikts im Jahr 2009. Gemäß eines umfassenden Menschenrechts- und Diversitätsansatzes, der die Vielfalt der menschlichen Ausdrucksweisen und Selbstverständnisse berücksichtigt, wird sie stetig fortgeschrieben.