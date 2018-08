Von Daniel Hund

Heidelberg. Gelungene Kombinationen, überragende Abwehrarbeit, pfeilschnelle Gegenstöße: Stark war’s, was die Rhein-Neckar Löwen am ersten Spieltag zuhause gegen Lemgo auf die Platte zauberten. Das Bällchen lief wie zu besten Zeiten, wäre da nicht der Einbruch kurz vor Schluss gewesen, Lemgo hätte sich über eine Pleite mit 15 Toren Differenz nicht beschweren dürfen. So war es am Ende "nur" ein 28:21-Sieg. Doch die Bilder, die pure Dominanz der ersten 45 Minuten, bleiben.

Nikolaj Jacobsen, der Trainer der Löwen, war glücklich. Das sah und hörte man: "Für das erste Spiel", seufzte der Däne, "bin ich wirklich sehr zufrieden." Vor allem die Abwehr stand wie eine Eins. Dreh- und Angelpunkt war Neuzugang Ilija Abutovic, der Champions-League-Sieger von 2017. Wenn der 2,02 m große Abwehr-Koloss die Arme ausbreitet, wird es dunkel.

Es gehört nicht viel Fantasie dazu, um zu erahnen, dass Gedeon Guardiola und er einen weit über die Bundesliga-Grenzen hinaus gefürchteten Innenblock bilden werden. Noch sind die beiden Riesen allerdings in der Kennenlernphase. Jedes weitere Spiel wird sie weiter zusammenschweißen.

Das nächste steigt am Donnerstag in der Stuttgarter Porsche Arena. Dort treffen die Gelben ab 19 Uhr auf den TVB Stuttgart. Ein Gegner, mit dem die Löwen in den letzten Jahren nie Probleme hatten. Doch die Schwaben sind nicht zu unterschätzen. Auch Jannik Kohlbacher warnt. Der Löwen-Kreisläufer: "Stuttgart spielt sehr unangenehm und daheim sind sie besonders gefährlich."

Auswärts können sie es aber auch, die ambitionierten Leipziger bekamen das am ersten Spieltag zu spüren: Stuttgart kam, sah und siegte, schoss sich zu einem 27:26-Coup. Jacobsen hat’s natürlich mitbekommen, wollte den Höhenflug der Schwabenpfeile aber auch nicht überbewerten: "Wenn ich richtig informiert bin, ist Leipzig ersatzgeschwächt in dieses Spiel gegangen", sagt er, "klar ist aber, dass in Stuttgart eine schwere Aufgabe auf uns wartet. In der Bundesliga gibt es nämlich keine leichten Spiele, gerade zu Saisonbeginn nicht."

Wie auch immer, zwei Punkte sind für die Löwen Pflicht.