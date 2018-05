Von Tillmann Bauer

Mannheim. Der Alltag hat die Rhein-Neckar Löwen wieder eingeholt. Nach dem erstmaligen Erfolg am Sonntag im DHB-Pokal geht es schon morgen Abend im Titelkampf der Bundesliga weiter. Und das mit einem Spitzenspiel und Wiedersehen zugleich: Der SC Magdeburg gastiert in der SAP Arena (Donnerstag, 19 Uhr). Die Neuauflage des Halbfinals, der SCM will Revanche für das Pokal-Aus nehmen.

Die Löwen sind darauf vorbereitet, die Pokal-Party war nur von kurzer Dauer. "Wir haben ein bisschen auf dem Spielfeld gefeiert", lachte Löwen-Coach Nikolaj Jacobsen entspannt, "dann ging es ein bisschen in der Kabine weiter, dann ein bisschen im Bus und zuletzt ein bisschen im Flugzeug." Als Abschluss gab es ein Abendessen mit der ganzen Mannschaft. Alles also "ganz entspannt", so der Pokalsieger-Trainer. Zu wichtig ist die nächste Aufgabe des Tabellenführers.

Denn nun geht es also wieder gegen den SCM, wieder gegen die formstarken Schützlinge von Bennet Wiegert. Ist das eigentlich gut oder schlecht, in so einem kurzen Zeitraum zweimal gegen das selbe Team zu spielen, Herr Jacobsen? "Ach, wenn wir am Donnerstag gewinnen, dann ist das gut", lacht der Däne. Nach einer kurzen Pause schiebt er nach: "Und wenn wir verlieren, dann ist das natürlich schlecht." Auch wenn es am Samstagnachmittag eine 31:24-Gala in Hamburg gegen den aktuellen Tabellendritten gab, Schlussmann Mikael Appelgren eine Weltklasse Leistung zeigte und die Grün-Roten unterm Strich nicht den Hauch einer Chance hatten. Jacobsen ist fokussiert, er mahnt aber rechtzeitig: "Magdeburg hat sich eigentlich nicht so schlecht präsentiert, wie alle gesagt haben." Die Herausforderung sei nun, die "Arme wieder runter zu bekommen." Der Jubel soll vorerst ein Ende haben, die Konzentration wieder auf der sportlichen Leistung liegen.

Und die war auf Seiten der Magdeburger gerade in der jungen Vergangenheit sehr sehenswert. Vor der Halbfinal-Niederlage gegen die Löwen stand eine beeindruckende Serie von 15 Ligaspielen ohne Niederlage. Die Flügelzange mit Matthias Musche und Robert Weber ist ligaweit für ihre schnellen Gegenstöße gefürchtet. Auch wenn das Torhüter-Duell am Samstag eindeutig an die Löwen ging - Jannick Green Krejberg und Dario Quenstedt haben das Potenzial, an einem guten Tag zum Albtraum jeder Mannschaft zu werden. "Ich hoffe, dass uns die Zuschauer in den schwierigen Phasen nach vorne tragen", richtet Jacobsen seine Worte an die Fans, "das wird eine schwere Aufgabe, Magdeburg spielt um die Champions League mit, wir müssen Vollgas geben." Ein Spaziergang wird das Spitzenspiel also nicht. Es könnte sich aber mit einem Sieg zu einem sehr großen Schritt in Richtung dritte Meisterschaft entwickeln. Damit dann in drei Wochen die große Double-Party steigen kann, sollte nach der Magdeburg-Begegnung auch am Sonntag bei den Füchsen Berlin gewonnen werden. Das nächste Knaller-Spiel. "Wenn wir daraus zwei Siege holen", lacht Jacobsen, "dann stehen die Chancen auf die Meisterschaft schon nicht so schlecht." Präziser wollte er es nicht formulieren.

Zumindest eine kleine Pokal-Feier findet bereits morgen statt. Nach dem Spiel gibt die Mannschaft eine große Autogrammstunde. Außerdem kann man sich mit dem Objekt der Begierde - dem DHB-Pokal - fotografieren lassen. Vielleicht gibt es ja auch in drei Wochen wieder einen Fototermin. Mit Meisterschale.