Von Daniel Hund

Heidelberg. Andere Hallen, andere Leute - aber das gleiche Ziel: gewinnen. Glänzen für sein Land, nicht für die Rhein-Neckar Löwen. In der letzten Woche waren die Gelben ausgeflogen, kreuz und quer unterwegs für ihre Nationalmannschaften. Da kann man eigentlich auch mal abschalten und den ganzen Bundesliga-Stress hinter sich lassen. Auch der Chef probiert das auf den Länderspiel-Reisen. Wenn da nur die Umsetzung nicht wäre: "Komplett verdrängen kannst du das nicht. Man probiert es, schafft es aber nicht." Sagt Jacobsen im RNZ-Gespräch.

Schuld ist vor allem das Handy. Das klingelt beim Dänen häufig. Und an der anderen Leitung ist dann nicht selten ein alter Bekannter, ein langer Blonder, ein Weltmeister von 2007: Mit Oliver Roggisch, dem Sportlichen Leiter der Badener, tauscht sich Jacobsen immer und überall aus.

Gerade zurzeit. In einer Phase, die schwerieg ist. Verzwickt. Jacobsen: "Im Oktober lief es leider nicht so, wie wir uns das alle gewünscht haben. Wir waren zu verkrampft." Und weiter: "Nach einem guten Saisonstart, befanden wir uns in den letzten drei, vier Wochen im Stillstand."

Es ist also mal wieder an der Zeit für ein bisschen Fortschritt. Aber gerade jetzt? Im November? Also dem Monat, in dem die Löwen in der jüngeren Vergangenheit immer so ihre Probleme hatten. Keiner weiß das besser als Jacobsen, doch der ergreift die Flucht nach vorne. Er lächelt: "Ach, vielleicht war unser November diesmal ja schon im Oktober. Ich hoffe das zumindest mal."

Richtig gut gelaunt war er am Dienstag gestern, voller Vorfreude auf die erste gemeinsame Trainingseinheit im Kronauer Trainingszentrum. Der Montag war nämlich frei. Also mehr oder weniger. Einige Spieler kehrten erst am späten Montagabend von ihren Länderspielreisen zurück. Und die anderen durften die Beine hochlegen.

Gestern war dann wieder Vollgas angesagt. Denn der November hat es in sich: Neun Spiele stehen auf dem Programm. Das erste steigt am Donnerstag beim Bergischen HC, der diesmal in den Düsseldorfer ISS Dome ausweicht. Anwurf ist um 19 Uhr.

Bergischer HC, da war doch was? Mitte Oktober wären die Löwen beim Aufsteiger beinahe gestrauchelt. Erst nach Verlängerung übersprangen die Löwen die Achtelfinal-Hürde im DHB-Pokal (32:29). Nochmal will man nicht so ins Wanken geraten. Ein ausführliches Videostudium soll dabei helfen. Jacobsen will den eigenen Fast-K.o. aufarbeiten. Klar ist: Diesmal sollte vor allem BHC-Keeper Christopher Rudeck besser ausgeschaut werden. "Im Pokal hat er 16, 17 Bälle gehalten. Das ist deutlich zu viel", erklärt Jacobsen. Mit der eigenen Abwehr war er hingegen zufrieden. Mit einer Ausnahme: "Wenn der Arm des Schiedsrichters oben ist, dürfen wir nicht mehr so viele Gegentore bekommen."