Will mit den Löwen hoch hinaus: Routinier Alexander Petersson (r.). Foto: vaf

Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Als noch rund sechs Minuten zu spielen waren, Andreas Palicka mit einer Parade glänzte und den anschließenden Pass in die Arme des französischen Angreifers warf, spielte sich an der Seitenlinie eine bezeichnende Situation ab. Nikolaj Jacobsen (46), Cheftrainer der Rhein-Neckar Löwen, wusste nicht, ob er lachen oder weinen sollte und vergrub anschließend sein Gesicht hinter seinen beiden Händen. Es war eine Szene, die symbolisch für den Gastauftritt des badischen Spitzenteams bei den Handballern aus Montpellier stand. Man verlor verdient mit 26:31 und blieb über die gesamte Spieldauer chancenlos.

Jacobsens Geste richtete sich keineswegs gegen seinen schwedischen Schlussmann, der bei weitem nicht das Niveau erreichte, das er im Stande ist zu spielen. Nein, Jacobsen wusste, an diesem Abend sollte es einfach nicht sein. Was seine Mannschaft auch versuchte, es misslang. "Wir haben es nicht geschafft, das Tempo von Montpellier anzunehmen", verwies der Däne energisch auf die eigenen Defizite. Zwar könne man in Montpellier verlieren, ihn enttäusche aber das eigene Spiel sehr.

Was der frühere Außenspieler damit konkret meinte, war, dass seine Abwehrreihe über große Teile der Begegnung mit den schnellen Schritten von Michaël Guigou überfordert waren. Der nominelle Linksaußen agierte oft auf der Mittelposition. Er ist bereits 36, bewegt sich aber weiterhin mit der Dynamik eines Zwanzigjährigen. Konkret: Er spielte mit der Löwen-Abwehr Katz und Maus.

"Wir sind auch nur Menschen", stellte Oliver Roggisch fest. Der Sportliche Leiter erklärte, dass es immer mal wieder ein Spiel gebe, in dem es "nicht ganz rund läuft". Nach all den guten Leistungen in der Champions League gestand aber auch er ein: "Das ist schon ein bisschen enttäuschend."

Denn nicht nur defensiv, auch im Angriffsspiel kam man nicht an die Normalform heran. Der sonst konstant starke Alexander Petersson blieb im rechten Rückraum blass, konnte gestern aber vermelden, dass er seinen Vertrag bei den Löwen bis 2021 verlängert hat. Ein Spiel wie dieses in Montpellier hatte man vom 38-jährigen Isländer lange Zeit nicht gesehen.

Auch sein Kollege Andy Schmid hatte kein Wurfglück, zudem wurde das Zusammenspiel mit den Kreisläufern von den Franzosen gut abgedeckt. "Montpellier war die klar bessere Mannschaft", sagte Jesper Nielsen. Auch er kam im Löwen-Innenblock häufig einen Schritt zu spät.

Wenn man zwischenzeitlich das Gefühl hatte, die Partie könnte noch einmal spannend werden, wurde die Hoffnung aller Löwen-Anhänger konsequent im Keim erstickt. Unkonzentriertheiten im Passspiel, Nachlässigkeiten im Abschluss - die Liste an Fehlern, die man hätte vermeiden können, war lang.

Sollte man am kommenden Montag im Bundesliga-Topspiel bei der SG Flensburg-Handewitt gewinnen wollen, muss eine deutliche Leistungssteigerung her. "Das ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel", weiß auch Jacobsen, "wenn wir oben dabei bleiben wollen, dann müssen wir wahrscheinlich zwei Punkte in Flensburg holen."

Völlig abwegig ist das natürlich nicht, wenn man die jüngsten Auftritte der Badener vergleicht. Denn auf eine schwache Partie folgte meist eine Gala.