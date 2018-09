Von Daniel Hund

Mannheim. Kaum gespielt, aber trotzdem Hauptdarsteller. Gibt’s nicht? Gibts’s doch! Nämlich bei den Rhein-Neckar Löwen: Kurz nach der Schluss-Sirene schnappte sich Mads Mensah Larsen, 27, der Rückraum-Kunstschütze der Badener, das Mikrofon. Nervös sah er aus - und das war er auch. Denn diesmal ging es nicht darum Tore zu werfen, sondern um die richtigen Worte: Ein Heiratsantrag in der SAP Arena, vor über 7000 Zuschauern, da ist der Druck riesig.

Aber der Däne blieb cool, ging auf die Knie und wurde nicht enttäuscht: Seine Freundin Line sagte "Ja", setzte ihr schönstes Lächeln auf. "Wenn man ehrlich ist, dann hatte sie vor so vielen Zuschauern auch keine andere Wahl. Sie musste einfach Ja sagen", flachste Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen: "Aber Spaß beiseite, ich freue mich sehr für sie."

Ach ja, gespielt wurde zuvor auch noch. Und zwar Einbahnstraßen-Handball: Die Löwen schossen Lemgo mit 28:21 (16:8) aus dem "Ufo". Hinten Hexer Andreas Palicka, vorne die geballte Offensiv-Power. Oder anders: Nach fünf Minuten führten die Löwen bereits mit 4:0. Florian Kehrmann, der Weltmeister von 2007, der in Lemgo seit Jahren als Trainer arbeitet, tat das einzig Richtige.

Im Rampenlicht: Löwen-Neuzgang Jannik Kohlbacher erzielte bei seiner Heimpremiere in der SAP Arena zehn Tore. Foto: vaf

Er bat zur Auszeit, 1:6 stand es da (10.). Das Problem: Besser wurde es nach dem Plausch im Kreis nicht, eher schlechter, immer aussichtsloser. Was vor allem an Palicka lag. Der Schwede hatte irgendwie überall seine Hände dran, zeigte ein Torwartspiel in Perfektion.

Mit einem 16:8 ging es in die Pause und das war ein Zwischenstand, der für die Ostwestfalen noch schmeichelhaft war. Die profitierten gegen Ende der ersten Halbzeit von der schlechten Chancenverwertung der Gelben, die kurzzeitig in den Zauber-Modus rüber switchten und nicht mehr mit der letzten Konsequenz den Torerfolg suchten.

Kaum zurück auf der Platte war das anders. Jetzt wurde gezaubert und getroffen, bis auf 21:9 davon gezogen (37.). Mittendrin statt nur dabei war fast immer Jannik Kohlbacher, 23. Der neue Kreis-Brocken der Löwen. Nicht zu stoppen war er. Zwei, drei Gegenspieler?

Egal, wo ein Kohlbacher ist, ist auch ein Weg. Bei seinem Heimdebüt erzielte der gebürtige Bensheimer prompt zehn Treffer. "Ich kann hier in der SAP Arena also doch gewinnen", scherzte der Europameister, "ich hoffe, dass noch sehr viele weitere Siege dazu kommen."

Möglich machte die Kohlbacher-Gala auch ein gewisser Herr Schmid: Der Löwen-Spielmacher fütterte den Neuen mit passgenauen Zuspielen, kannte seine Laufwege, seine Drehungen. Beide wirkten fast so, als würden sie schon seit Jahren zusammen spielen, als würden sie sich blind verstehen.

Aber das täuscht: "Wir haben in den letzten fünf Wochen einige Abläufe einstudiert. Da werden aber noch einige andere Varianten dazukommen", verspricht Kohlbacher mit einem Augenzwinkern. Jacobsen hat ihn jedenfalls schon ins Herz geschlossen. Der Däne: "Jannik hilft uns ja auch hinten sehr gut weiter. Da verschafft er den anderen wichtige Verschnaufpausen."

Genug geschwärmt, da war nämlich schon etwas, das alle Löwen ärgerte. Gemeint ist der Einbruch in der Schlussphase, der eng mit den vielen Wechseln zusammenhing. "Plötzlich haben wir zu viele Fehler gemacht und die Einstellung war schlecht", kritisierte Palicka.

Am Donnerstag, wenn die Löwen beim TVB Stuttgart (19 Uhr) gastieren soll das nicht mehr passieren.

Spielfilm: 4:0, 6.1, 8:4, 13:4, 16:8 (Halbzeit), 21:9, 24:12, 24:16, 28:21 (Endstand).

Löwen: Kohlbacher 10, Schmid 6, Groetzki 3, Tollbring 3, Mensah Larsen 2, Fäth 2, Petersson 1, Taleski 1.

Lemgo: Hornke 4, Theuerkauf 4, Suton 4, Zieker 2, Klimek 2, Carlsbogard 2, Bartok 2, Kogut 1.