Von Daniel Hund

Flensburg. Andy Schmid kam als einer der Ersten aus der Kabine gestiefelt. Aber war er das überhaupt? Die Kapuze seines Hoodys hatte sich der Kapitän der Rhein-Neckar Löwen über den Kopf gezogen, tief runter, bis kurz über die Augenbrauen. Kalt war es am Montagabend an der Ostsee, draußen vor der Flens-Arena. Es windete nicht in Flensburg, es stürmte. Doch das war nicht der Grund für die Aktion mit der Kapuze. Es hatte wohl eher etwas von einem Versteckspiel. Möglichst nicht erkannt werden, ab durch die Mitte - lautete die Devise beim Schweizer.

Denn es war zuvor wahrlich nicht der Abend der Badener gewesen. Flensburg 27, Löwen 20. Ein Ergebnis, das eigentlich schon alles aussagt. "Normalerweise ist das zwischen Flensburg und uns ein Spiel auf Augenhöhe", grübelte Schmid, "aber momentan können wir da so nicht mithalten."

Was fehlt ist die Konstanz. Denn die Gelben schaffen es derzeit nicht, ihr Ding mal über 90 Minuten durch zuziehen. Diesmal war die erste Halbzeit hui, die zweite pfui. "Vor der Pause hatte ich ein Déjà-vu an frühere Zeiten hier in der Halle, da waren wir kaltschnäuzig und richtig gut." Als Schmid das sagte, huschte ihm kurz ein Lächeln übers Gesicht. Aber nur kurz, ganz kurz. Denn die zweite Halbzeit tat verdammt weh und überstrahlte am Ende alles. Schmid frustriert: "Das war so, als hätte jemand bei uns den Stecker gezogen." Tore waren plötzlich Mangelware. Man konnte sie nach dem Wechsel fast an einer Hand abzählen. Sechs waren es. Phasenweise konnte man fast schon Mitleid haben mit dem Pokalsieger.

Trainer Nikolaj Jacobsen war kein Vorwurf zu machen. Der Däne probierte alles, brachte den siebten Feldspieler, stürmte mit zwei Kreisläufern, wechselte ein und aus. Doch gegen die Verunsicherung, die sich von Minute zu Minute zu steigern schien, gab’s kein Rezept.

Zufrieden sein konnte Jacobsen diesmal mit keinem seiner Spieler. Draufhauen wollte er aber auch nicht: "Wir liegen jetzt alle zusammen am Boden. Wir haben uns das hier ganz anders vorgestellt", zuckte er ratlos mit den Schultern. Ein Blick auf die Tabelle fällt nun schwer, wenn man die Löwen im Herzen trägt. Die fünf Minuspunkte drücken aufs Gemüt. Flensburg, Magdeburg und Kiel haben die Nase vorne. Eine Momentaufnahme? "Ich würde sagen, dass die Tabelle nicht lügt. Wir müssen das einsehen und hart an uns arbeiten", stellt Jacobsen klar.

Von der Meisterschaft sind die Löwen jedenfalls weit entfernt. Die Hoffnung doch noch auf die Überholspur einzubiegen, lebt aber nach wie vor weiter. Bei Jannik Kohlbacher, 23, zum Beispiel. Dem Neuzugang am Kreis fehlen die Pokale noch, große Titel auf Vereinsebene hat er bislang keine gesammelt. Er sagt: "Wir werden weiter Tag für Tag Gas geben und dann schauen wir mal, was nach dem 34. Spieltag dabei heraus kommen wird."

Das klingt irgendwie nach Durchhalteparolen. Wie auch immer, am Mittwoch heißt es neuer Wettbewerb, neues Glück: Ab 19 Uhr gastiert das ungarische Spitzenteam Veszprem in der SAP Arena. Punkte für die Gruppe A in der Champions League sollen dann her. Leicht wird auch das ganz sicher nicht.