Von Daniel Hund

Mannheim. Spielt er oder spielt er nicht? Das war d i e Frage, mit der sich am Donnerstag wohl jeder Fan der Rhein-Neckar Löwen beschäftigte, der sich am Nachmittag auf den Weg in die SAP Arena machte. Er, das ist Andy Schmid. Der Löwen-Anführer, der wohl beste Mittelmann der Welt. Die Antwort: Er spielte nicht. Musste er aber auch gar nicht, es reichte auch so. Und wie es das tat: Mit 36:26 (22:11) jagten die Löwen den VfL Gummersbach vor 5078 Zuschauern aus der SAP Arena. "Das hat heute richtig Spaß gemacht", freute sich Oliver Roggisch, der Sportliche Leiter Löwen, "wir hatten die Partie von Beginn an im Griff."

Ohne Schmid, mit Ekdahl du Rietz legten die Gelben los. Der Schweizer schaute von draußen zu, saß im Trikot auf der Auswechselbank. Den Daumen am Kinn, den Zeigefinger an der Stirn. Nachdenklich sah er aus. Leicht nervös. Doch das legte sich rasch. Du Rietz sei Dank. Der befand sich sofort im Dauerfeuer-Modus. Vier Würfe, vier Treffer. Schnell stand es 10:3 (9.).

Der Bundesliga-Dino, der einst etliche nationale und internationale Titel abgeräumt hatte, wankte durchs "Ufo", taumelte einem Debakel entgegen. Aber da war ja noch Carsten Lichtlein. Der Hexer im VfL-Kasten kam so langsam ins Spiel und bremste die Löwen-Kunstschützen aus. Doch ein Lichtlein allein war letztlich zu wenig. Vor allem, wenn auf der anderen Seite ein Ekdahl du Rietz die Rückraum-Raketen auspackt. In der 20. Minute gönnte ihm Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen die erste Verschnaufpause. Und die hatte sich der Zopfträger verdient. Seine Bilanz war makellos: Zum Zwischenstand von 16:6 hatte der Weltenbummler sage und schreibe acht Tore beigesteuert. Du-Rietz-Festspiele waren es bis dahin.

In die Pause ging es dann wenig später mit einem Elf-Tore-Polster. 22:11 führten die Badener. Natürlich war da schon längst eine Vorentscheidung gefallen. Auch weil Gummersbachs bester Mann plötzlich mit schmerzverzerrtem Gesicht auf der Bank hin und her rutschte. Was war passiert? Lichtlein krachte bei einem Löwen-Gegenstoß ein Wurf von Alexander Petersson auf den linken Daumen. Und zwar so unglücklich, dass es offenbar nur noch mit einem dicken Eisbeutel auszuhalten war.

Eigentlich war’s aber auch egal. Denn auch mit Lichtlein wäre es ein Himmelfahrts-Kommando gewesen. Wie auch immer, die Löwen spulten ihr Pensum nach dem Wechsel locker ab, taten noch was für die Fans. Mit schönen Toren und starken Abwehraktionen.

Tja, und dann war da noch eine zweite Frage, die es zu beantworten galt: Wie geht es Andy Schmid? "Gut", gab Oliver Roggisch Entwarnung, "er hat eine Muskelverhärtung in der Wade. Dass wir ihn geschont haben, war nur eine Vorsichtsmaßnahme." Und weiter: "Er hätte auch spielen können. Aber Mads Mensah Larsen hat ihn doch super vertreten."

Löwen: Sigurdsson 7/3, Radivojevic 6, Baena 1, Mensah Larsen 5, Pekeler 3, Reinkind 1, Taleski 2, Ekdahl du Rietz 10, Keller 1.

Gummersbach: Jäger 2, Sommer 4/2, Köpp 8/2, Zhukov 6, Feuchtmann 6.

Stenogramm: 6:3, 10:3, 12:6, 17:8, 22:11 (Halbzeit), 23:14, 30:18, 32:22, 36:26 (Endstand).