Die isländisch-dänische Fraktion mit Gudjon Valur Sigurdsson und Erfolgstrainer Nikolaj Jacobsen feiert den ersten Triumph beim Final Four in Hamburg. Foto: vaf

Von Tillmann Bauer

Hamburg. Eigentlich war alles wie immer. Das Hotel gleich, die Halle gleich. Ja, laut Cheftrainer Nikolaj Jacobsen hat sich sogar die Ansprache in der Kabine vor dem Spiel nicht geändert. Und doch war der Hamburg-Ausflug der Rhein-Neckar Löwen zum Final Four diesmal anders. Vieles war ganz neu. Denn diesmal brachte man den DHB-Pokal mit nach Hause.

Normalerweise waren es die Löwen, die am Sonntagnachmittag als der große Verlierer dastanden. Hängende Köpfe, Blicke in die Leere - Enttäuschung an allen Ecken und Enden. Normalerweise gratulierte man fair dem Gegner zum Pokalsieg, wenn man nicht schon kläglich im Halbfinale ausschied und das Endspiel von der Tribüne anschauen musste. Als Strafe.

Doch am vergangenen Sonntag war nichts wie bei den vergangenen zehn Versuchen. Jacobsen nahm entspannt auf dem Podium der Pressekonferenz in den Tiefen der Barclaycard-Arena Platz. Dort wurde er bereits als "Pokalsieger-Trainer" angekündigt und erwartet. Es dauerte, bis er und seine Kollegen kamen. Zu viele Menschen wirbelten um Jacobsen herum, um ihn zu beglückwünschen. Als es dann soweit war, rückte er seinen Stuhl zurecht, lehnte sich nach vorne, räusperte sich kurz und legte los.

"Guten Nachmittag oder guten Abend - ach, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Uhr überhaupt ist", waren die ersten Worte des dänischen Erfolgstrainers. Jacobsen war etwas durch den Wind, zu viele Eindrücke musste er unmittelbar nach Schlusspfiff verarbeiten. Einen Pokalsieg als Trainer, das war auch für ihn Premiere.

Nach dieser Aussage blickte er kurz auf die andere Seite des Podiums. Dort saßen die niedergeschlagenen Hannoveraner. Rechtsaußen Timo Kastening, Trainer Carlos Ortega und Geschäftsführer Benjamin Chatton lauschten mit gesenkten Häuptern den Worten der Sieger. "Hannover hat uns das Leben sehr schwer gemacht - dadurch wurde es ein sehr spannendes Pokalfinale", so Jacobsen. Lob für die Verlierer, von dem sie sich nichts kaufen können.

Jacobsen durch den Wind

Das kannte auch Oliver Roggisch aus früheren Zeiten. Diese anerkennenden Worte für die Unterlegenen, er hatte sie sowohl als Trainer als auch als Sportlicher Leiter schon oft gehört. Also zeigte der große, ehemalige Abwehrhüne Mitgefühl und fasste sich kurz: "Ich will jetzt gar nicht so viel sagen, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie sich Hannover gerade fühlt."

Die Gefühlslage auf Seiten der Geschlagenen war bereits beim Anblick der Protagonisten klar: Benjamin Chatton blickte ernst, sagte nicht viel, wählte seine Worte aber weise: "Die Enttäuschung ist riesig. Es war ein großes Erlebnis", so der "Recken"-Chef, "wir kommen gerne wieder. Und dann nehmen wir vielleicht auch mal etwas mit." Dann schluckte er, machte eine kurze Pause und schob nach: "etwas Festeres."

Shooting-Star Kastening war als letzter an der Reihe, auch er machte eine böse Miene: "Man weiß ja nie, wie viele Finals man noch in seiner Karriere spielen darf", sagte der 22-Jährige leise, "ich bin froh, dass ich hier zum ersten Mal dabei sein durfte und ich habe Bock mit Hannover wieder zu kommen." Der Youngster traf gegen die Löwen sechsmal ohne einen einzigen Fehlversuch.

Doch auch das half nicht. Das Objekt der Begierde nahmen diesmal die Löwen mit in den Flieger. Auch das war Neuland. In diesem Jahr bekam man selbst die Glückwünsche der drei verbliebenen Teams, durfte als strahlender Sieger das Podium betreten und gemeinsam mit den eigenen Fans im Block den Erfolg feiern, während die anderen Mannschaften bereits in der Kabine verschwanden. Die Löwen kannten das nicht, diese Emotionalität, es endlich geschafft zu haben.

Die Zukunft sieht vielversprechend aus. In drei Wochen wird man wahrscheinlich den Meistertitel einfahren. Dafür sollten Andy Schmid und Co. schon am Donnerstag (19 Uhr) den nächsten Schritt machen und den SC Magdeburg in der heimischen SAP Arena besiegen.

Sollte alles nach Plan laufen, wäre es die dritte Meisterschaft in Folge. Man wird sich im Löwen-Lager also wohl an dieses Gefühl gewöhnen müssen …