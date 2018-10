Von Daniel Hund

Stuttgart. Danach flog einiges durch die Luft. Handtücher, Plastikflaschen - alles, was eben so rumlag vor der Bank des ruhmreichen THW Kiel. Der Frust saß tief bei den Nordlichtern: Wieder nur Zweiter, wieder abgefangen worden von diesen Rhein-Neckar Löwen. Von diesem Klub, den es noch gar nicht so lange gibt. Nein, das passt nicht zum Selbstverständnis des Rekordmeisters. Mit hängenden Schultern schlichen sie nach der 30:32-Pleite, die erst nach Siebenmeterwerfen beendet war, von der Platte. Manche fluchten auf der Flucht. In der Kabine war es dann mucksmäuschenstill. Sie waren mit sich selbst beschäftigt, die Stars von der Ostsee.

Nur ein paar Meter weiter regierte hingegen der Frohsinn. Für die Löwen, den Meister der Vorsaison, war die Handball-Welt sofort wieder rosarot. Mittlerweile sind sie echte Trophäen-Sammler. Überbewerten wollte den neuerlichen Coup aber keiner. Es ist ja "nur" der Supercup, nicht der Meisterpott.

Doch auch der ist viel wert: "Er gibt uns Selbstvertrauen für den Ligastart und sorgt bei den Jungs für gute Laune", schmunzelt Löwen-Trainer Niklolaj Jacobsen, "und gerade das mit der guten Laune ist sehr wichtig."

Lachen ist eben die beste Medizin. Andy Schmid machte es vor. Breit grinsend stand der Schweizer nach getaner Arbeit im Kabinentrakt. Barfuß, mit Strubbelfrisur. Es wirkte fast wie eine Szene aus dem Sommerurlaub. Eigentlich fehlte nur noch das Strand-Handtuch und die Sonnenbrille.

Und das nach so einem Spiel. Einem Spiel, das erst im Siebenmeterwerfen entschieden wurde, in dem es ordentlich zur Sache ging. Wie geht das? "Na ja, Siege gegen den THW sind eben immer etwas ganz Besonderes", lächelte Schmid verschmitzt, "und dann noch Siebenmeterwerfen. Das kenne ich nur vom Fußball, da sitze ich dann immer nervös vor dem Fernseher." Und wie war es nun, als er selbst mal ran musste? Schlottern die Knie? "Nein, gar nicht. Es ist speziell, aber war kein Problem." Das war auch nicht zu übersehen: Schmid warf den ersten, den so wichtigen Strafwurf. Er hämmerte ihn förmlich unter die Latte.

Gute Laune hin oder her, meisterlich war es noch nicht, was die beiden Schwergewichte des deutschen Handballs da in der Porsche Arena zeigten. Mal Weltklasse, mal Leerlauf. Hochs und Tiefs wechselten sich munter ab. Jacobsen sah es ähnlich: "Wir schaffen es momentan noch nicht unsere Leistung konstant über 60 Minuten abzurufen. Aber die Saison ist ja noch jung." Demnach war der Supercup auch die perfekte Bühne, um zu schauen, wo es noch hängt. Bei Monir Rnic, 29, zum Beispiel. Dem neuen Mann im linken Rückraum fehlte die Präzision im Abschluss. Gegen Kiel feuerte er aus allen Lagen, traf aber nur einmal. Schmid stellt sich dennoch vor ihn. Ganz bewusst tut er das. "Momir wollte zu viel, er wollte es jedem sofort beweisen. Dabei wissen wir doch alle, was er kann." Jerry Tollbring, 21, feierte hingegen einen Einstand nach Maß. Rotzfrech raste der Schwede die linke Außenbahn hoch und runter, steuerte vier Treffer bei. "Jerry", sagt Jacobsen, "Jerry ist ein guter und außergewöhnlicher Junge."

Beweisen kann er das am Sonntag erneut. Dann gastieren die Gelben ab 15 Uhr beim TBV Lemgo. Eine vermeintlich leichte Auftakthürde, doch das täuscht. Jacobsen: "Sie haben sich clever verstärkt. Wir müssen dort höllisch aufpassen." Vor allem für Gedeon Guardiola, den Abwehrchef der Löwen, wird es ein besonderes Spiel. Der Spanier trifft auf seinen Zwillingsbruder Isaias, der einst auch für die Badener am Ball war.