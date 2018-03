Von Daniel Hund

Heidelberg. Am Wochenende ist sie endlich vorbei, die Sommerpause. Dann beginnt auch für die Rhein-Neckar Löwen wieder der Ernst des Lebens. In der Darmstädter Sporthalle "Am Böllenfalltor" geht es rund zwischen den Kreisen. Die erste Runde im DHB-Pokal steht auf dem Programm für den deutschen Handball-Meister und die wird mittlerweile traditionell als Final-Four-Turnier ausgetragen. Zwei Siege müssen also her.

Die Gelben treffen am Samstag ab 19.30 Uhr auf den Erstligaabsteiger HBW Balingen-Weilstetten, ehe es am Sonntag um 15 Uhr gegen den Sieger des Spiels ThSV Eisenach - MSG Groß-Bieberau/Modau gehen soll. "Wir reisen da natürlich als Favorit an", sagt Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen im RNZ-Gespräch, "und unser Fernziel ist auch in dieser Saison wieder das abschließende Final-Four-Turnier in Hamburg."

Was den Meister gegen Balingen erwartet, weiß Jacobsen genau. Der Däne hat sich mehrere Video-Mitschnitte von Testspielen der Balinger besorgt. Mit der Mannschaft aus dem Vorjahr hat die aktuelle Formation der Schwaben nämlich nicht mehr viel gemeinsam. "Sie setzen nun vermehrt auf ganz junge Spieler", berichtet Jacobsen, "mit ihnen möchten sie sich wieder etwas aufbauen."

Neuer Kader hin oder her, Balingen ist hinter den Löwen wohl trotzdem die beste Mannschaft des Vierer-Turniers. Jacobsen nickt: "Genau so sehe ich das auch. Wobei auch Eisenach vor nicht allzu langer Zeit noch in der Bundesliga gespielt hat."

Personell sieht es bei den Rhein-Neckar Löwen gut aus. Verletzt ist niemand. Neuzugang Jerry Tollbring, Mads Mensah Larsen und Alexander Petersson sind allerdings leicht angeschlagen. Auflaufen könnten alle, aber es ist davon auszugehen, dass Jacobsen wie zuletzt kein Risiko eingehen wird.

Am kommenden Mittwoch (23. August) könnte das dann anders aussehen. Dann geht es um 19 Uhr in der Stuttgarter Porsche Arena um den ersten Titel der Saison. Es ist Supercup-Zeit. Der Pokalsieger fordert den Meister. Die Kieler "Zebras" treffen auf die Rhein-Neckar Löwen. Nikolaj Jacobsen freut sich schon auf das Gipfeltreffen unmittelbar vor dem Saisonstart: "Das ist mal eine richtige Standortbestimmung und natürlich würden wir unseren Supercup-Sieg aus dem letzten Jahr gerne wiederholen."