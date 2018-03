Von Daniel Hund

Heidelberg. Es waren Bilder, die man so eigentlich gar nicht mehr kannte. Bilder von geknickten Rhein-Neckar Löwen, von traurigen Meistern. Enttäuscht stiefelten Andy Schmid und Co. am Samstagabend durch die verschachtelten Gänge der Kieler Sparkassen Arena. Wie in Zeitlupe zogen sie ihre Trolleys hinter sich. Die 22:27-Pleite bei Rekordmeister THW Kiel hatte ihre Spuren hinterlassen.

Mittlerweile ist die Niederlage aber verdrängt, längst geht der Blick der Löwen wieder voraus. Am Ziel hat sich nämlich nichts geändert: Der dritte deutsche Meistertitel in Folge soll her. Und da sieht es nach wie vor rosig aus. Als Spitzenreiter haben die Gelben zwei Punkte Vorsprung auf die Berliner Füchse.

Am Donnerstag sollen die verteidigt werden. Ab 19 Uhr müssen die Badener beim TV Hüttenberg ran. Nimmt man die Tabelle als Maßstab, scheint dort ein Sieg vorprogrammiert zu sein. Die Mittelhessen sind Vorletzter, kämpfen ums Überleben im Oberhaus. Ein Selbstläufer für den Meister? "Sicher nicht", lächelt Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen, "zum einen musst du in der Bundesliga jeden Gegner ernst nehmen und zum anderen spielt Hüttenberg bislang eine gute Runde."

Zehn Punkte haben sie gesammelt. Es hätten aber auch ein paar mehr sein können. Mitunter waren nämlich ein paar sehr knappe und ärgerliche Pleiten dabei. Jacobsen braucht man das nicht zu erzählen, der ist vorbereitet, kennt jeden Gegner aus dem Effeff: "Hüttenberg ist unangenehm zu spielen. Vor allem ihre 3-2-1-Abwehr ist nicht alltäglich. Da muss man erst einmal mit klar kommen", warnt der Däne.

Kiel hat er übrigens abgehakt, die Leistungssteigerung nach der Pause hat ihm dabei geholfen. Sie macht Mut für den Titelendspurt. Für Frust sorgt hingegen der Gesundheitszustand von Kim Ekdahl du Rietz. Der Schwede ist krank, die Grippe hat ihn erwischt. Auch in Kiel quälte er sich schon über die Platte. Ob’s nun für Hüttenberg reichen wird, ist fraglich. "Aktuell würde ich sagen, dass Kim nicht dabei sein kann, wir müssen abwarten", verrät Jacobsen.

Am Ostersonntag sollte es dann sicher wieder gehen. Aber braucht man die Rückraum-Granate dann überhaupt? Eher nicht. Denn wenn Vive Kielce ab 19 Uhr in der SAP Arena aufkreuzen wird, geht es eigentlich um nichts mehr. Um ins Viertelfinale der Königsklasse einzuziehen, müssten die Löwen gegen den ehemaligen Champions-League-Sieger satte 24 Tore aufholen. "Ich brauche wohl niemandem zu erzählen, dass das unmöglich ist", sagt Jacobsen leicht angesäuert, "wir werden es als Trainingsspielchen nehmen und einige Sachen ausprobieren."