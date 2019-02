Von Tillmann Bauer

Mannheim. Wäre es nicht langweilig, wenn sich die Rhein-Neckar Löwen und Vive Kielce begegnen würden und man danach von einem stinknormalen Handballspiel sprechen würde? Scheinbar, denn irgendwie bieten die Duelle mit dem polnischen Spitzenteam jedes Mal aufs Neue eine besondere Brisanz: Nachdem die Mannschaft von Trainer Nikolaj Jacobsen im vergangenen Jahr mit der zweiten Mannschaft in Polen auflaufen musste, weil seine Jungs am gleichen Tag (!) in der Bundesliga gefordert waren, bestritt man am MIttwochabend in der Mannheimer SAP Arena ein Handballspiel in der Champions-League-Gruppenphase, das weder die Löwen noch die Polen so richtig anzugehen wussten. Um es vorwegzunehmen: Am Ende siegten die Löwen knapp mit 30:29 (18:14).

Schmid: "Schritt nach vorne"

Denn das eigentliche Kuriosum an diesem Abend war, dass ein Sieg und die damit verbundenen zwei Punkte in der Zukunft nicht zwangsläufig vorteilhaft sein könnten. Zur Erklärung: Der Modus der Königsklasse bringt mit sich, dass der Viertplatzierte auf den Fünften der Parallelgruppe im Achtelfinale trifft. Schön und gut - sollte man aber anschließend ins Viertelfinale einziehen, würde man auf Scheichklub Paris St. Germain mit Uwe Gensheimer treffen - eine Herkulesaufgabe.

Heißt andererseits: Würde man die Gruppe als Fünfter abschließen - aktuell sind die Löwen und Kielce nun punktgleich - ginge man Paris geschickt aus dem Weg. Aber: In der Verfassung, in der sich die Badener befinden, sollte man nicht den zweiten Schritt vor dem ersten gehen wollen. Es ist alles noch sehr mühsam.

"Wir haben ein Schritt nach vorne gemacht", sagte Andy Schmid: "Wir sind selbst mit unserer Phase am wenigsten zufrieden und da waren heute dafür wieder mal gute Momente dabei." Ob man nun Vierter oder Fünfter werde, sei Schmid eigentlich egal. Gewinnen wolle man immer. Auch dem dänischen Weltmeister-Trainer Jacobsen ist bewusst, wie man Titel gewinnt, das hat er in den vergangenen Jahren eindrucksvoll bewiesen. Den Vorwurf, die Spieler würden dieses Spiel nicht ernst nehmen und es abschenken, konnte man keinem der beiden Teams machen. Mads Mensah Larsen (sechs Tore) setzte gemeinsam mit Kapitän Schmid (acht) die polnische Abwehr unter Druck, Torhüter Mikael Appelgren sicherte einige Ballgewinne durch wichtige Paraden. Weil die Löwen zum Pausentee mit 18:14 führten, sah es so aus, als würde das letzte Heimspiel in der Gruppenphase ein erfolgreiches werden.

"Heute haben wir eigentlich einen höheren Sieg verdient, wir müssen es nur noch schaffen, konsequenter über 60 Minuten zu werden", sagte Appelgren. Denn was über die gesamte Spieldauer vor allem getestet wurde, waren die Nerven der Zuschauer: Bälle, die man eigentlich schon gewonnen hatte, wurden wieder leichtfertig weggeworfen. Freistehend scheiterte man vermehrt an Schlussmann Filip Ivic.

Kurzum: Teilweise war es ein Fehlerfestival, bei dem es die Löwen aber schafften, ihren Vorsprung noch knapp über die Zeit zu retten. Verdientermaßen durfte man sich also über den Sieg freuen - ob man gleiches auch über die gewonnenen zwei Punkte tut, bleibt fraglich. Es war mehr ein Sieg fürs Selbstvertrauen.

Löwen: Appelgren, Palicka - Schmid 8/2, Lipovina 2, Sigurdsson 2, Radivojevic, Tollbring 1, Abutovic, Mensah Larsen 6, Groetzki 1, Taleski, Guardiola, Petersson 3, Kohlbacher 7.

Kielce: Ivic, Cupara - Jurecki 4, Bis, Aguinagalde 6/2, Jachlewski 2, Janc 3/2, Lijewski 2, Jurkiewicz 2, Kulesh 5, Moryto, Mamic, Fernandez Perez 2, Kalarek 3.

Spielfilm: 2:3 (5.), 5:4 (10.), 7:5 (15.), 12:10 (20.), 16:13 (25.), 18:14 (Halbzeit) - 20:17 (35.), 23:21 (40.), 25:22 (45.), 26:23 (50.), 28:25 (55.), 30:29 (Endstand).

Zuschauer: 4 067.