Von Daniel Hund

Lübbecke. Die Merkur-Arena in Lübbecke ist eine Halle, die in der Vereinshistorie der Rhein-Neckar Löwen immer einen Ehrenplatz einnehmen wird. Dort wurden 2016 Träume wahr. Meisterträume. Ein 35:23 über die TuS N-Lübbecke reichte damals zum ersten Titelstreich der Gelben. Am Sonntag kehrten die Badener nun erstmals wieder in ihre damalige Party-Location zurück. Und es wurde wieder gefeiert, gejubelt über einen souverän herausgespielten 38:28 (20:13)-Sieg. "Wir haben das über die vollen 60 Minuten wirklich sehr gut gemacht", lobte Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen, "gerade im Angriff fanden wir wirklich immer eine Lösung."

Los ging es wieder ohne den angeschlagenen Chef. Andy Schmid saß draußen, wurde geschont, drückte die Daumen, schüttelte keine Pässe aus dem Ärmel. Gegen Gummersbach war das kein Problem, gegen Lübbecke schon. Es ging zunächst hin und her, auf Augenhöhe durch die Merkur Arena. Wobei das Fehlen von Schmid eigentlich nicht das Hauptproblem war, sondern die fehlende Abstimmung in der Abwehr. Das Rückzugsverhalten war ausbaufähig, der unbedingte Wille hinten dicht zu machen, nicht erkennbar.

Doch das ist meckern auf hohem Niveau, denn Mitte der ersten Halbzeit wurde es besser. Am eigenen Kreis eroberten sie die Bälle und schwärmten dann pfeilschnell aus. Aus einem 7:6 (11.) wurde so ein 12:6 (18.). Hauptdarsteller war einmal mehr Kim Ekdahl du Rietz. Sein Zug zum Tor, seine Präzision, sein Killerinstinkt. Das ist eine Mischung, die Lübbecke ratlos zurück ließ. Fragend schauten sie sich an. Denn ein Patentrezept gegen den Schweden gibt es nicht.

Hat er Lust auf Handball, sorgt das unweigerlich für Frust beim Gegner. Sieben Mal traf er bis zur Pause, neun Mal insgesamt. Dass es nicht noch mehr Treffer wurden, lag an seinem Trainer. Um die 40. Minute herum beendete Jacobsen seinen Arbeitstag. Eine Vorsichtsmaßnahme, die der Rückraum-Kunstschütze begrüßte: "Es macht alles schon wieder sehr viel Spaß, aber ich muss auch aufpassen, weil ich körperlich noch nicht bei hundert Prozent bin", grinste Ekdahl du Rietz.

Ebenfalls erfreulich: Patrick Groetzki meldete sich nach seinem grippalen Infekt, der ihn fast zwei Wochen außer Gefecht gesetzt hatte, eindrucksvoll zurück. Leichtfüßig tänzelte der rechte Flügelmann seine Gegenspieler aus, traf und traf. Acht Mal bis zur Schluss-Sirene.

Alexander Petersson brachte es auf zwei Treffer - hatte allerdings auch nur einen Kurzeinsatz. Bereits in der Anfangsphase ging er zu Boden, war gezeichnet von einem Pferdekuss am Oberschenkel. Fortan war humpeln angesagt. "Alex ist wirklich ein ganz harter Junge, aber so etwas schüttelst du nicht so einfach ab", sagt Jacobsen und hofft auf ein rasches Comeback.

Denn am Samstag geht es weiter. Dann wartet ein so genanntes Big-Point-Spiel. Beim THW Kiel, gegen den wankenden Titelhamster. Jacobsen: "Wir müssen abwarten, ob Alex dort schon wieder fit ist." Schmid wird es sein. Selbst in Lübbecke hätte der Regisseur schon auflaufen können. Doch Jacobsen schonte ihn, gönnte seiner Wade noch etwas Ruhe. "In der Schlussphase hätte ich ihn aber eigentlich noch gerne als Kreisläufer gebracht", scherzte Jacobsen, "aber er wollte nicht."

Die Stimmung ist schon meisterlich ...

Lübbecke: Jaanimaa 6, Bechtloff 5/2, Torbrügge 5, Bagaric 4, Gierak 2, Schade 2, Speckmann 1/1, Rakovic 1, Genz 1, Kaleb 1.

Löwen: Eckdahl Du Rietz 9, Tollbring 8/6, Groetzki 8, Pekeler 4, Taleski 4, Reinkind 2, Petersson 2, Mensah Larsen 1.

Stenogramm: 3:4, 6:7, 6:12, 9:16, 13:20 (Halbzeit), 14:24, 20:32, 23:35, 28:38 (Endstand).

Zuschauer: 1317