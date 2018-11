Von Daniel Hund

Heidelberg. Er ist der Anführer. Auf dem Feld gibt er die Kommandos, hat die Ideen, ist der Mann, der den Unterschied macht. Nach dem Spiel schlüpft Andy Schmid, 35, dann in eine andere Rolle. Während viele seiner Kollegen von den Rhein-Neckar Löwen bereits unter der Dusche stehen, wird der Schweizer zum Experten. Druckreife und messerscharfe Analysen sind sein Spezialgebiet. Auch wenn's weh tut, Schmid spricht es an.

So wie am Sonntagabend. Der 32:29-Arbeitssieg gegen Minden war gerade ein paar Minuten alt, da lief der Kapitän zu Höchstform auf. Sagte Sätze wie: "Viele unserer Spieler, inklusive mir, spielen zurzeit nicht auf ihrem Top-Level." Und: "Wir müssen uns gemeinsam wieder aus diesem Loch herausziehen." Oder: "Es ist wichtig, dass wir unser Selbstverständnis und die Sicherheit zurück bekommen." Aber auch: "Durch unsere erfolgreichen letzten Jahre sind hier alle sehr verwöhnt."

Widersprechen kann man dem besten Bundesliga-Spieler der letzten Jahre da kaum. Und bei all der Kritik an den derzeit schwankenden Leistungen der Gelben, noch ist alles drin. Noch tanzt man auf drei Hochzeiten, befindet sich gerade in der Champions League und im DHB-Pokal voll im Soll. In der Meisterschaft haben sich bislang fünf Minuspunkte angehäuft. Damit ist man aktuell die vierte Kraft im Land. Für Mads Mensah Larsen, den Kunstschützen von der Königsposition, ist das völlig okay.

Sorgen bereitet ihm da eher etwas anders. Nämlich das eigene Selbstverständnis: "Das Gefährliche ist, dass wir alle selbst wissen, dass wir nicht gut spielen." Oder anders: Irgendwie ist jeder auch ein Stück weit mit sich selbst beschäftigt. Fakt ist jedenfalls, dass das nicht die Löwen sind, die in den vergangenen Jahren Angst und Schrecken verbreitet haben, die sich eigentlich nur selbst schlagen konnten.

"Wir brauchen vielleicht einfach mal wieder ein Spiel, in dem es über 60 Minuten richtig läuft, um wieder in die Spur zu kommen." Auch Oliver Roggisch, der Sportliche Leiter der Löwen, war am Sonntag auf Ursachenforschung. Die nächste Gelegenheit für eine Gala über 60 Minuten bietet sich bereits am Donnerstag: Ab 19 Uhr gastieren die Badener dann in der Vorderpfalz. Dort warten die Eulen Ludwigshafen. Ein echtes Derby. Mit vollen Rängen, mit entsprechender Stimmung und mit einem klaren Favoriten. Beim Schlusslicht ist verlieren verboten, glänzen fast schon Pflicht.

Passend zum Nachbarschafts-Duell haben sich die Baden Lions etwas einfallen lassen. Der Fanclub der Löwen hat einen "Sonderzug" gechartert: Am Donnerstag um 17.30 Uhr geht’s von der SAP Arena aus mit der Straßenbahn nach Ludwigshafen, ehe um 21 Uhr die Rückfahrt ansteht. Das Ticket kostet fünf Euro. Für Partyatmosphäre ist gesorgt.

Gesprochen wird dann sicher auch über den nächsten Neuzugang der Löwen: Heute will der Pokalsieger einen Spieler vorstellen. Laut dänischer Quellen soll es sich dabei um Niclas Kirkelokke, 24, handeln, der momentan noch in seiner Heimat für Svendborg TGI im rechten Rückraum spielt.