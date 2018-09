Von Tillmann Bauer

Mannheim. Das war nicht eingeplant, die Rhein-Neckar Löwen haben gepatzt. Am Sonntagnachmittag passierte es, man ließ den ersten Punkt der Saison liegen, das erste Spiel, das die Badener nicht für sich entscheiden konnten. Ein 24:24 trotzte der Außenseiter aus Leipzig den Löwen ab, die Ostdeutschen tanzten, feierten und schrien vor Freude. Und das, obwohl das letzte Tor des Spiels der dänische Löwe Mads Mensah Larsen erzielte.

30 Sekunden zuvor hatte Leipzigs Nachwuchs-Shooter Franz Semper den Ball mitten ins Löwen-Herz versenkt, er sicherte dem Außenseiter einen Punkt, Leistungsträger mit gerade einmal 21 Jahren. "Wir hatten davor noch nie gegen die Löwen einen Punkt geholt", schoss es aus ihm heraus, "heute hätten es auch zwei sein können." Das sei jetzt aber "scheißegal". Semper war überglücklich, strahlte mit rotem Kopf im Kabinengang. Dass es überhaupt zu derartigen Szenen kommen konnte, lag vor allem an der Anfangsphase. Es stockte gewaltig. Das Spiel, es erinnerte an die entscheidende Partie im vergangenen Jahr gegen Melsungen. Was die Löwen auch versuchten, es scheiterte. Gründe, warum man nach knapp acht Minuten mit 1:4 im Rückstand lag, gab es viele. Unkonzentriert zeigte man sich selbst in Überzahl im Abschluss, in der Abwehr zu passiv. Der Selbstläufer, der erwartet wurde, er blieb aus.

"Den Anfang haben wir verschlafen", ärgerte sich Chefcoach Nikolaj Jacobsen. Das habe Leipzig Mut gegeben, man habe sie ins Spiel kommen lassen. Tatsächlich, die Gäste - in traditionellen weiß-grünen Trikots angereist - machten im Angriff ordentlich Betrieb. Die Nationalspieler Niclas Pieczkowski, Philipp Weber und der angesprochene Semper wirbelten mit viel Elan, stellten die Löwen vor große Herausforderungen.

Dass der Pokalsieger aber dennoch die Begegnung vor dem Seitenwechsel in einen halbwegs ertragbaren Zwischenstand umbiegen konnte, war wieder einmal einem Schweden im Tor zu verdanken. Diesmal hatte er aber keinen blonden Zopf, sondern einen feschen Kurzhaarschnitt. Andreas Palicka warf sich akrobatisch in die Luft, mit seiner Routine vernagelte er das Löwen-Tor. "Mit 24 Gegentoren gewinnen wir normalerweise die Spiele", so Oliver Roggisch und Jacobsen fügte an, die Durchschlagskraft aus dem Rückraum, sie habe gefehlt.

Passend dazu, dass der sonst so überragende Andy Schmid zwar Regie führte, über 60 Minuten aber vollkommen unauffällig agierte. Jede Sekunde, in der das Spiel offen blieb, tat den Gästen gut und nahm den Badenern gleichzeitig etwas vom eigenen Selbstverständnis. Milos Putera, Schlussmann der Leipziger, brachte die Löwen zur Verzweiflung, er war ein mitentscheidender Faktor, dass den Gelben der nächste Heimsieg verwehrt blieb. Am Ende, nachdem sich alle Protagonisten beruhigt hatten, sprachen viele Löwen von einem gewonnenen Punkt, man wolle nun die Köpfe wieder hochnehmen. Fest steht aber auch, dieser Ausrutscher war nicht eingeplant. Eine bittere Pille.

Löwen: Appelgren, Palicka - Schmid, Lipovina, Sigurdsson, Radivojevic, Tollbring 5/2, Abutovic, Mensah Larsen 3, Fäth 4, Groetzki 4, Taleski, Guardiola, Petersson 3, Nielsen, Kohlbacher 5.

Leipzig: Villadsen, Putera - Semper 4, Wiesmach 4/2, Jurdzs, Baumgärtel, Binder, Janke, Pieczkowski 5, Roschek, Weber 4, Hellmann, Gebala, Milosevic 2, Santos 5.

Strafminuten: Guardiola 2, Tollbring 2 - Weber 2, Roschek 4, Jurdzs 4, Santos 2.

Spielfilm: 1:3 (5.), 3:5 (10.), 6:6 (15.), 10:9 (20.), 12:10 (25.), 12:11 (HZ), 14:14 (35.), 17:17 (40.), 18:18 (45.), 20:20 (50.), 22:22 (55.), 24:24 (Ende).

Zuschauer: 4762