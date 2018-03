Von Tillmann Bauer

Kielce. Gut gespielt. Mit 24 Toren Differenz verloren. Klingt komisch, war aber so. Der vergangene Samstag war für die Handballer der Rhein-Neckar Löwen nicht einfach: Der Terminstreit zwischen der Europäischen Handball Föderation (EHF), der Handball-Bundesliga und den Löwen machte das Unmögliche möglich. Die erste Garde wurde beim THW Kiel gebraucht - in der Champions-League musste die Reserve-Mannschaft das Achtelfinal-Hinspiel beim polnischen Spitzenteam KS Vive Kielce bestreiten. 3. Liga Süd traf auf Weltauswahl. Am Ende stand eine 17:41 (8:21)-Niederlage. Aber eigentlich interessierte das Ergebnis niemanden.

Sportlich bewerten konnte man die Partie ohnehin nicht. Natürlich war die Mannschaft von Coach Michel Abt von der ersten Minute ab haushoch unterlegen. Seiner Auswahl standen Weltstars gegenüber. Beispielsweise die Ex-Löwen Slawomir Szmal, Krzysztof Lijewski und Karol Bielecki. Zudem fehlten den Junglöwen wichtige Spieler: Maximilian Haider, Pascal Kirchenbauer und Leon Bolius besitzen ein Zweitspielrecht beim Bundesligisten Ludwigshafen, waren dadurch nicht spielberechtigt. Rückraumschütze Maximilian Trost zog sich zudem einen Kreuzbandriss zu. Dafür flogen vier A-Jugendliche mit nach Kielce, Co-Trainer André Bechtold gab sein Comeback auf der Platte. Und das in einem Champions-League-Achtelfinale. Verrückt.

Doch die Junglöwen verkauften sich ordentlich. Schlussmann Lucas Bauer entschärfte freie Bälle, vorne tankte sich der 19-jährige Kreisläufer Lars Röller durch. Fünf Minuten gespielt, da lag man lediglich mit 3:4 im Hintertreffen. "Wir haben am Anfang echt ganz gut mitgehalten", sagte Rico Keller. Er konnte als einziger Akteur bereits Champions-League-Erfahrung vorweisen, "natürlich waren wir am Ende haushoch unterlegen - aber wir können stolz auf uns sein." Keller war mit fünf Treffern erfolgreichster Werfer der Junglöwen. Nach der Anfangsviertelstunde wurde man aber erwartungsgemäß überrollt. Beim 6:16 (23.) war der Abstand erstmals zweistellig, acht Minuten vor Spielende erreichte Kielce beim 14:34 die 20-Tore-Marke. Fürs Rückspiel am Ostersonntag (19 Uhr/SAP Arena) beträgt der Rückstand nun 24 Treffer. "Eigentlich muss ich mit unserer Leistung zufrieden sein", so Coach Abt, "trotzdem hätten wir viele Dinge besser machen können."

Kurios: Aufgrund der frühen Anreise nach Kielce konnte Abts-Mannschaft das reguläre Drittliga-Spiel am Freitagabend gegen den TV Neuhausen nicht bestreiten. Dort wurden die Junglöwen von der A-Jugend vertreten. Und die besiegte Neuhausen sensationell mit 28:26...

Rhein-Neckar Löwen II: Jahnke, Bauer, Boudgoust - Ganz 4/4, Trost S. 2, Röller 3, Keller 5, Braun 3, Zweigner, Bechtold, Wichmann, Schmiedt, Meyer, Kessler.