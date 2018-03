Löwen am Boden: Alexander Petersson geschlagen in Kiel. Foto: Bergmann/imago

Von Daniel Hund

Kiel. Hendrik Pekeler kam langsam den Gang entlang. Gedankenversunken schlenderte der Europameister durch die Katakomben der Kieler Sparkassen Arena. Der Blick leer, die Schultern hängend. Tief enttäuscht war er, desillusioniert von der Niederlage, die weh tat. Denn die Rhein-Neckar Löwen haben am Samstag nicht einfach nur verloren, nein, sie wurden teilweise regelrecht überrannt, vorgeführt von einem THW Kiel in Galaform.

22:27 stand es nach 60 Minuten, 9:17 (!) nach 30. Was soll man da noch sagen? Pekeler dachte sich das sicher auch. Schnell in die Kabine, duschen, Kopfhörer auf, Kapuze übergestülpt und ab in den Bus. Das wäre der einfach Weg gewesen, aber Pekeler wählte den schweren. Er redete, versuchte das in Worte zu fassen, was so wohl vor dem Spiel kaum jemand für möglich gehalten hatte. "Wir", wischte sich der Zwei-Meter-Riese den Schweiß von der Stirn, "wir haben in der ersten Halbzeit alles vermissen lassen, was uns normalerweise auszeichnet." Keine schnellen Gegenstöße, keine Tore vom Kreis - nichts.

Hintergrund > Oliver Roggisch, Sportlicher Leiter der Löwen: "Vielleicht war es ja ein Dämpfer zur richtigen Zeit und dann wäre er sogar noch für etwas gut gewesen." > Nikolaj Jacobsen, Trainer der Löwen: "Unsere Angriffsleistung war das größte Problem. Wir haben uns zu viele technische Fehler erlaubt. Normalerweise hätten wir in der Anfangsphase zwei, drei [+] Lesen Sie mehr > Oliver Roggisch, Sportlicher Leiter der Löwen: "Vielleicht war es ja ein Dämpfer zur richtigen Zeit und dann wäre er sogar noch für etwas gut gewesen." > Nikolaj Jacobsen, Trainer der Löwen: "Unsere Angriffsleistung war das größte Problem. Wir haben uns zu viele technische Fehler erlaubt. Normalerweise hätten wir in der Anfangsphase zwei, drei Tore vorne liegen können. Und wenn du dann stattdessen hinten liegst, ist das nicht leicht für den Kopf." > Andy Schmid, Kapitän der Löwen: "Viele sagen, wir wären bereits Meister. Aber wir lassen uns nicht einlullen. Es sind noch neun Spiele zu spielen." > Hendrik Pekeler, Kreisläufer der Löwen: "Diese Niederlage ist kein Weltuntergang. Aber wir hätten uns schon ganz gerne ein Vier-Punkte-Polster auf Berlin erspielt. Jetzt sind es zwei Zähler und wir müssen auch noch nach Berlin." > Alfred Gislason, Trainer des THW Kiel: "Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Wir haben das in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht. Auch wenn ein paar glückliche Würfe dabei waren." > Patrick Wiencek, Kreisläufer des THW Kiel: "Die Stimmung in der Halle war heute überragend. Solch eine Stimmung habe ich in der Bundesliga lange nicht mehr erlebt." > Niklas Landin, Torhüter des THW Kiel: "Wir haben eine überragende erste Halbzeit gespielt, hatten dann aber im zweiten Durchgang auch Probleme."

[-] Weniger anzeigen

Dabei waren alle bereit. Spielmacher Andy Schmid rückte endlich mal wieder auf die Platte, dirigierte und organisierte. Und neben ihm wirbelte Kim Ekdahl du Rietz, der mit dem märchenhaften Comeback. Doch es gibt offenbar auch für diese Über-Löwen Tage, an denen einfach nichts läuft. Wobei der Start gut war. Bis zum 3:2 (9.) legten sie immer vor, knallten den kleinen Harzball dann aber zweimal gegen die Querlatte und plötzlich nahm das Unheil seinen Lauf. Die "Zebras" waren on fire, galoppierten davon, führten mit 9:3 (17.). Das Hauptproblem: Kiel war giftiger, aggressiver, ging immer dort hin, wo es weh tut. Auch Pekeler räumte das ein, zähneknirschend: "Leider haben wir uns durch ihre Härte zu sehr beeindrucken lassen." Hinzu kam der Druck von den Rängen. Ohrenbetäubend war’s, was die treue THW-Kundschaft da mit ihren Klatschpappen anstellte. Man verstand sein eigenes Wort nicht mehr.

Der Nord-Süd-Gipfel war zur Pause eigentlich schon entschieden. "Acht Tore in Kiel? Uns war klar, dass das normalerweise nicht mehr klappen kann", sagte Löwen-Kapitän Andy Schmid. Vor allem nach dieser ersten Hälfte nicht. Schmid nickt: "Das war sicher die schlechteste Halbzeit von uns in dieser Saison. Aber danach haben wir ein anderes Gesicht gezeigt und Moral bewiesen." Plötzlich wankte Kiel, spielte auf Zeit, wollte das Polster verwalten. Das ging fast in die Hose. Um die 43. Minute herum fehlte nicht viel und die Partie wäre gekippt. 16:20 stand es da. "In dieser Phase haben die Löwen wie ein Meister gespielt", lobte Kiels Trainer Alfred Gislason, "zum Glück konnten wir da die Ruhe bewahren."

Sei’s drum, ein Beinbruch war die Pleite an der Ostsee für die Gelben nicht. Noch haben sie alles in der eigenen Hand, noch liegen sie zwei Punkte vor dem hartnäckigsten Verfolger aus Berlin. Selbst Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen, bekannt als Defensiv-Künstler, huschte ein kurzes Grinsen übers Gesicht, als er auf die Ausgangslage im Titelrennen angesprochen wurde: "Es ist immer besser, wenn du nicht nach oben schauen musst und auf Ausrutscher angewiesen bist." Gislason wollte gar schon zum Titel gratulieren, verneigte sich auf der abschließenden Pressekonferenz mit warmen Worten. Die Löwen-Kommandobrücke hatte dafür aber nur ein müdes Lächeln übrig. "Meister sind wir noch lange nicht", stellte Oliver Roggisch, der Sportliche Leiter der Löwen, klar, "wir werden versuchen unsere restlichen Spiele zu gewinnen, das können wir auch!" Und weiter: "Es bringt jetzt nichts, den Taschenrechner rauszukramen."

Und Kiel? Das war im kollektiven Freudentaumel. Vor allem die Fans feierten, klatschten sich die Finger wund. Spätestens bei einem Blick auf die Tabelle dürfte die Partystimmung dann aber wieder abgeflacht sein. Denn die Realität ist ernüchternd. Trotz des Coups gegen die Löwen hängt der THW weiter auf dem sechsten Platz fest. 17 Minuspunkte sind eine große Hypothek.

Die Löwen haben gerade mal acht angesammelt. Und das soll auch am späten Donnerstagabend noch so sein: Die nächste Ausfahrt heißt Hüttenberg. Anwurf beim Kellerkind ist um 19 Uhr.

Kiel: Ekberg 6/2, Rahmel 1, Weinhold 2, Zarabec 2, Bilyk 4, Nilsson 3, Vujin 3, Wiencek 3, dos Santos 3.

Löwen: Sigurdsson 4/2, Groetzki 1, Schmid 3, Pekeler 4, Petersson 3, Reinkind 2, Baena 2, Ekdahl Du Rietz 2, Mensah 1.

Stenogramm: 0:1, 2:3, 9:3, 14:7, 16:7, 17:9 (Halbzeit), 18:10, 19:11, 19:14, 20:16,27:22 (Endstand).