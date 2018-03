Von Daniel Hund

Heidelberg. Verlockend sah sie aus. Ganz in Weiß und dick gepolstert. Nikolaj Jacobsen kam dann auch nicht an ihr vorbei. Für die Analyse nach der ärgerlichen 35:37-Heimpleite in der Champions League gegen Szeged nahm der Trainer der Rhein-Neckar Löwen auf einem schicken Sofa Platz. Das steht oben, im zweiten Stock des Harres, dem Sportzentrum in St. Leon-Rot. Eigentlich ein gutes Plätzchen zum Entspannen. Dazu war der Däne aber zu aufgewühlt, zu enttäuscht. Jacobsen befand sich nämlich noch im Tunnel. Im Unterbewusstsein drehte sich noch alles um Szeged. Jacobsen, der Nachdenkliche: "Wenn du zuhause 35 Tore wirfst, darfst du eigentlich nicht mehr verlieren."

Die Betonung liegt auf eigentlich. Denn diesmal war vieles anders. Vor allem die eigene Abwehr. Die hatte wenig vom sonstigen Bollwerk. Jacobsen nickt: "Da hat diesmal einiges nicht gepasst. Das ist seltsam und ärgerlich zugleich." Wobei der Meistermacher weit davon entfernt war, drauf zuhauen. Er weiß, was er an seinen Jungs hat. Dass sie es normalerweise deutlich besser können. Auffällig dabei: Wenn solche Leistungen, dann in der Königsklasse, in der Bundesliga, dem Kerngeschäft, scheint der Fokus ein ganz anderer zu sein. Und das ist irgendwo auch nachvollziehbar. Schließlich ist die aufgeblähte Gruppenphase mit 14 (!) Partien mehr als nur ein Ärgernis. Insbesondere für die Löwen. Warum, erklärt der Däne: "Mit unserem kleinen Kader sind wir hier klar im Nachteil, wir müssen Prioritäten setzen."

Das haben die Löwen in den letzten beiden Jahren auch ganz gezielt getan: Die Bundesliga stand über allem. Möglich wurden die letzten beiden deutschen Meisterschaften auch deshalb, weil es in der Königsklasse frühzeitig den Knockout setzte. Dieses Jahr will man auf europäischem Terrain wieder so weit wie möglich kommen.

Die Königsklasse ist ein Bonus

Aber auch, wenn es nie jemand der Löwen-Macher zu geben würde: Manchem käme ein neuerliches Aus im Achtelfinale sicher nicht ungelegen. Dann wäre der Weg zur Meisterschaft wieder frei. Und wie wäre es, wenn man nach zwei nationalen Titeln heuer mal den europäischen Thron anpeilt? Eine gute Idee - wenn da nur die Umsetzung nicht wäre. Denn spätestens beim Final Four in Köln, dem alljährlichen Königsklassen-Showdown, wird die Luft ganz dünn. Dort ist nur noch die Weltklasse am Start. Mithalten können die Löwen da zwar auch, aber eine Titelgarantie gibt es nicht. Löwen-Spielmacher Andy Schmid sagt es so: "Wir können in der Champions League wirklich jeden schlagen, wenn wir einen guten Tag haben, erwischen wir aber einen schlechten, können wir eben auch gegen fast jeden verlieren."

Die deutsche Meisterschaft ist da schon eher planbar. Entscheidend ist hier nicht die Tagesform, sondern die Konstanz über die komplette Saison. "Auch deshalb ist die Bundesliga das Wichtigste für uns, die Champions League ist ein Bonus", zuckt Jacobsen mit den Schultern. Das Achtelfinal-Ticket ist ohnehin längst gelöst, nun geht es darum, den vierten Platz zu verteidigen. Drei Gruppenspiele sind es noch. Und warum ist der vierte Platz so wichtig? "Weil es ansonsten passieren könnte, dass wir in der nächsten Runde auf Flensburg oder Kiel treffen und deutsche Duelle will keiner." Sagt Jacobsen.

Am nächsten Sonntag kann man einen weiteren Schritt in die richtige Richtung machen: Ab 19 Uhr treffen die Gelben im Harres auf Kristianstad. Jacobsen: "Da müssen wir gewinnen." Die Vorzeichen sind gut: Jacobsen kann ausgiebig trainieren lassen. "Wir werden aber sicher auch einen freien Tag einbauen." Lacht er.