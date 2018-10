Von Tillmann Bauer

Mannheim. Die Gefühlslagen hätten kaum unterschiedlicher sein können. Als das Bundesliga-Topspiel zwischen den Löwen und Kiel beendet war, trafen in den Katakomben der SAP Arena zwei gute Freunde aufeinander, die beide genau wussten, welche Bedeutung der Ausgang des Spiels hatte.

Zum einen stand dort ein strahlender Hendrik Pekeler, der bei seiner Rückkehr mit dem THW Kiel an seine alte Wirkungsstätte einen perfekten Abend hinter sich hatte. Er ließ sich nicht zweimal bitten, natürlich war er aufgrund seiner Geschichte bei den Journalisten ein gefragter Mann. "So macht das Spaß hier als Gast zu spielen", grinste er, "ich hatte sowieso ein gutes Gefühl, weil ich die Löwen einfach kenne. Ich weiß, was sie im Angriff spielen." Man habe es geschafft, Andy Schmid - Pekelers ehemaligen kongenialen Partner - weitgehend aus dem Spiel zu nehmen. Pekeler: "Der Schlüssel zum Erfolg."

Knapp zwei Meter weiter stand der angesprochene Verlierer. Schmid hatte den Kopf trotz Pleite nach oben gerichtet, auch wenn man merkte, wie sehr gerade den Löwen-Kapitän diese Niederlage schmerzte. "Ein Handballspiel entscheidet sich eben aufgrund von Kleinigkeiten", quälte Schmid sich zu einem Lächeln, "wenn ein paar Dinge für uns laufen, dann stehen wir jetzt hier und haben das Bier in der Hand."

Der Konjunktiv aber brachte in dieser Situation nichts: kein Sieg, kein Bier. Stattdessen galt es für den Schweizer, die Ursachen zu finden. "Ich wehre mich zu sagen, dass Kiel besser war", so Schmid, "ich denke eher, wir waren einfach nicht gut genug."

Und was bedeutet diese Niederlage nun für den weiteren Saisonverlauf? Schmid wollte noch nicht die Meisterschaft abschreiben, sprach aber von einem "Dämpfer", den man nun erst einmal wegstecken müsse.

Diesen Rückschlag verspürte auch Jannik Kohlbacher und stellte sich dennoch den Fragen der Journalisten. Die Chancenverwertung war das Thema, das der stämmige Kreisläufer vehement kritisierte. "Wir haben einfach zu viel liegen gelassen", so Kohlbacher, der auch selbst viel am Kreis arbeitete und von seinen Nationalmannschaftskollegen Patrick Wiencek und Hendrik Pekeler beackert wurde. "Gegen Kiel darf uns das eben nicht passieren." Optimistisch für die Zukunft war er aber dennoch, indem er sofort appellierte, nun wieder "fünf bis zehn Prozent" draufzupacken. Denn auch noch alle anderen Teams, so Kohlbacher, werden Federn lassen.

Das alles stimmte natürlich, konnte die Enttäuschung der Gelben aber nur minimal eingrenzen. Den Auftritt gegen die Zebras hatte man sich ganz anders vorgestellt.