Von Daniel Hund

St. Leon-Rot. Nantes vor der Brust, Leipzig im Hinterkopf. Klingt abgedroschen, aber so war’s, als die Rhein-Neckar Löwen am Samstagabend im Sportzentrum Harres in St. Leon-Rot aufkreuzten und auf das französische Spitzenteam trafen. Es war das letzte Spiel in der Gruppenphase der Champions League. Ein Duell, in dem es um nichts mehr ging. Beide waren durch, längst ins Achtelfinale eingecheckt. Motivierend ist anders. Ein unterhaltsames Spielchen wurde es trotzdem, das mit einem 30:30 (13:15)-Remis endete. "Das Wichtigste", sagte Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen im RNZ-Gespräch, "das Wichtigste war, dass keiner von uns die vollen 60 Minuten durchspielen musste." Und weiter: "Das letzte Mal, dass ich Andy Schmid und Mads Mensah Larsen schonen konnte, war in der Vorbereitung."

Spannend wurde es in Sachen Königsklasse eigentlich erst gestern Abend, da war nämlich endlich klar, gegen wen es in der K.o.-Phase gehen wird. Und es kam nicht wie befürchtet: Da der THW Kiel sich ein überraschendes 29:29-Remis bei Paris Saint-Germain erkämpfte, rutschten die Ostsee-Riesen doch noch auf den vierten Platz in ihrer Gruppe. Der Löwen-Gegner im Achtelfinale heißt nun Vive Kielce. Es wird also ein Wiedersehen mit den Ex-Löwen Karol Bielecki, Slawomir Szmal und Krzysztof Lijewski geben. Klar ist: Gegen den Champions-League-Sieger von 2016 wartet auf die Gelben eine ganz schwere Aufgabe.

Dass die Löwen vor dem wichtigen Viertelfinale im DHB-Pokal am Dienstag gegen Leipzig (19 Uhr, SAP Arena) kein Risiko eingehen wollten, zeigte sich schon an der Aufstellung. Jacobsen rotierte gegen Nantes nicht nur, nein, er krempelte die Start-Sieben komplett um. Ein Beispiel gefällig? Rico Keller, 20, ansonsten Leistungsträger in der Reserve, machte den Schmid, tauchte immer wieder in der Rückraum-Mitte auf.

Es ging auch so. Die Löwen legten vor, führten mit 3:1 (7.). Und das hatte vor allem mit einem zu tun: Andreas Palicka, dem Vize-Europameister, dem Löwen-Hexer. Unglaublich, was der in der Anfangsphase alles runter pflückte. Er nagelte seinen Kasten förmlich zu. Das Problem: Auch Cyril Dumoulin, sein Gegenüber im Tor von Nantes, erwischte einen Abend der Extraklasse. Und so ging es für die Löwen mit einem 13:15 in die Pause.

Und da man zuhause eben doch ganz gerne gewinnt, schickte Jacobsen immer mehr Stars auf die Platte. Andy Schmid und Mads Mensah Larsen kamen. Am Ende war der Sieg dann auch ganz nah: Acht Sekunden vor Schluss leuchtete das 30:30 bereits von der Anzeigentafel - und der letzte Angriff der Löwen rollte aufs Gäste-Tor. Mit dem Happy End war es dann aber nichts, es blieb dabei: Unentschieden, ein Punkt für die Moral.

Noch am späten Samstagabend wechselte Jacobsen dann den Modus, switchte vom Europapokal rüber in den nationalen Pokal-Wettbewerb, befand sich plötzlich im Leipzig-Tunnel. Videos wurden gesichtet, Stärken und Schwächen herausgearbeitet. Das Fazit des Meistertrainers fiel am Sonntag dann eindeutig aus, es herrscht "Alarmstufe Rot": "Das ist eine Mannschaft, die an einem guten Tag mit allen Topteams in Deutschland mithalten kann. Ihre Kampfkraft ist enorm." Warnt der Däne und spricht von einem ganz wichtigen Spiel: "Wenn du nur noch einen Schritt vom Final Four entfernt bist, willst du den natürlich mit aller Macht gehen."

Auf wie viele Einsatzminuten Rückkehrer Kim Ekdahl du Rietz kommen wird, ließ Jacobsen offen. "Man darf eines nicht vergessen, Kim hat acht Monate keinen Handball gespielt", zuckt Jacobsen mit den Schultern, "er kann nicht sofort genau dort weitermachen, wo er im vergangenen Juni aufgehört hat."

Löwen: Schmid 5, Radivojevic 1, Baena 5, Tollbring 6/2, Pekeler 2, Groetzki 1, Reinkind 1, Taleski 3, Petersson 4, Keller 2.

Nantes: Lagarde 5, Guillo 1, Claire 7, Klein 1, Pechmalbec 1, Tournat 5, Emonet 1, Matulic 1, Gurbindo 6/1, Auffret 1, Hansen 1.

Spielfilm: 3:1, 3:3, 3:5, 5:8, 10:10, 13:15 (Halbzeit), 20:19, 25:27, 28:29, 30:30 (Endstand).