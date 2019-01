Mannheim. (dpa) Linksaußen Gudjon Valur Sigurdsson wird die Rhein-Neckar Löwen nach der Rückkehr von Uwe Gensheimer im Sommer erwartungsgemäß verlassen. Der 39-jährige Isländer wechselt zur neuen Saison zum französischen Spitzenclub Paris Saint-Germain und tauscht damit praktisch den Verein mit Gensheimer.

In Paris erhält Sigurdsson einen Einjahresvertrag, wie PSG am Mittwoch mitteilte. Zuvor hatten die Löwen am Mitttwochmorgen Gensheimer als Neuzugang für die nächste Spielzeit vorgestellt. Der 32 Jahre alte Kapitän der deutschen Handball-Nationalmannschaft hatte bereits vor seinem Wechsel nach Paris von 2003 bis 2016 für die Mannheimer gespielt.