Mannheim. (dpa) Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen muss in den kommenden Wochen auf Verteidiger Ilija Abutovic verzichten. Der Serbe habe sich bei der Champions-League-Niederlage in Kielce einen Muskelfaserriss in der rechten Wade zugezogen. «Ilija ist für uns eigentlich ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Innenblock. Wir rechnen mit einer Ausfallzeit von vier bis sechs Wochen», sagte Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen laut Mitteilung vom Dienstag.