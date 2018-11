Mannheim. (dpa) Der deutsche Handball-Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen arbeitet weiter an der Rückkehr von Nationalspieler Uwe Gensheimer von Paris Saint-Germain, hat aber noch Probleme mit der Finanzierung. «Natürlich würden wir Uwe gerne zurückholen. Deswegen befinden wir uns ja auch in Gesprächen mit ihm», sagte die Löwen-Managerin Jennifer Kettemann am Mittwoch. «Aber um Uwes Rückkehr zu realisieren, bräuchten wir noch die finanzielle Unterstützung eines Sponsors.» Der 32 Jahre alte Linksaußen war 2016 von den Badenern zum französischen Meister Paris gewechselt.

Über eine Rückkehr zu den Löwen in seine Heimatstadt Mannheim wolle Gensheimer bis zur Handball-Weltmeisterschaft im Januar entscheiden, schreibt die Zeitung.