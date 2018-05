Von Tillmann Bauer

Hamburg. Der erste Schritt ist gemacht. Der vermutlich schwerste Brocken ist aus dem Weg geräumt. Beim Final Four um den DHB-Pokal in Hamburg haben die Handballer der Rhein-Neckar Löwen am Samstagnachmittag im Halbfinale den SC Magdeburg mit 31:24 (16:10) geschlagen. Und das in einer beeindruckenden Art und Weise. Es war eine Gala. Man ließ dem SCM nicht ansatzweise eine Chance. Andy Schmid stand kurz nach Abpfiff in den Katakomben der Barclaycard-Arena und pustete erst einmal durch: „Ich kenne eben dieses Gefühl nicht, hier auch mal zu gewinnen.“ Jetzt lachte er. „Da kamen kurz die Emotionen hoch, auch wenn wir noch nichts gewonnen haben, das war schon ein kleiner Meilenstein“, so der Schweizer. Um nun bei der elften Teilnahme den Pokal mit nach Hause zu bringen, muss der Löwen-Kapitän mit seinem Rudel im Finale am Sonntag (15.15 Uhr/ARD) die TSV Hannover-Burgdorf schlagen, die sich im zweiten Halbfinale eindrucksvoll mit 24:19 gegen die HSG Wetzlar durchsetzte. Der Hamburg-Fluch soll nun endlich besiegt werden.

Vorallem einem war der Triumph der Löwen zu verdanken: Mikael Appelgren. Der schwedische Nationaltorhüter entschärfte so ziemlich alles, was auf sein Gehäuse flog. Bereits zur Halbzeit gingen zehn Paraden auf seine Kappe, mit Schlusspfiff waren es 16 (42 Prozent gehaltene Bälle). Was war der Schlüssel zum Erfolg, Herr Appelgren? „Ich habe gut gefrühstückt und lecker Mittag gegessen“, strahlte der Matchwinner, „außerdem konnten wir gestern ein bisschen Sonne tanken - das macht Laune.“ Geträumt habe er, erzählt er leise, dass er ein gutes Spiel mache. Manchmal werden Träume war. „Apfel“ legte den Grundstein für den Löwen-Sieg.

Und auch sonst merkte man, dass die Löwen Wut im Bauch hatten. Die Abwehr um Hendrik Pekeler zeigte sich aggressiv, voller Energie und Kampfbereitschaft. Die Gelbhemden machten von Beginn an deutlich, dass sie in diesem Jahr nicht schon wieder mit leeren Händen in den Flieger Richtung Mannheim aufbrechen wollten. Der Meister war hellwach, eroberte die Bälle, lief schnelle Gegenstöße. Die Konsequenz: Von 5:1 (6.) über 8:4 setzte man sich zwischenzeitlich mit sieben Toren Differenz ab (16:9 nach 28.). Vorne traf Mads Mensah Larsen aus allen Lagen, hinten stand ein gewisser Appelgren.

Für Außenstehende sah die Partie zwischenzeitlich wie ein Spaziergang aus. „So würde ich das nicht ganz bezeichnen“, lachte Rückraumshooter Kim Ekdahl du Rietz, „aber manchmal kann Handball wirklich einfach sein.“ Denn auch in der zweiten Halbzeit ließen die Gelbhemden nichts mehr anbrennen. Mensah Larsen knüpfte dort an, wo er in den ersten 30 Minuten aufgehört hatte. Den Magdeburger Torhütern Jannik Green Krejberg und Dario Quenstedt flogen die Bälle nur so um die Ohren. Insgesamt verbuchten sie lediglich sechs Paraden. „Mikael war heute überragend“, bilanzierte Coach Nikolaj Jacobsen, „jetzt bin ich erstmal glücklich, dass ich nicht als Verlierer hier sitze.“ Dann atmete er kurz durch und fügte an: „Aber wir haben noch nichts gewonnen.“

Es waren zwischenzeitlich fulminante Minuten, die Löwen überrollten den SCM teilweise. Einziger Schockmoment: Alexander Petersson, der in den entscheidenden Momenten mit wichtigen Toren glänzte, humpelte gut zehn Minuten vor Spielende vom Feld. Doch die Entwarnung kam prompt. „Zum Glück war das nur ein Wadenkrampf“, lachte Jacobsen, „den hat er sich verdient, er ist nicht mehr der Jüngste, das kommt mit dem Alter.“ Wenn das also das größte Problem vor dem großen Finale am Sonntag ist, dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen…

Rhein-Neckar Löwen: Appelgren, Palicka (bei drei Siebenmetern) - Schmid 2, Bliznac, Sigurdsson 4, Radivojevic, Baena 1, Tollbring, Mensah Larsen 6, Pekeler 7, Groetzki 3, Reinkind 1, Taleski, Guardiola, Petersson 5, du Rietz 2.

SC Magdeburg: Green, Quenstedt - Musa 1, Chrapkowski, Musche 3, Pettersson, de la Pena, Molina, Christiansen 1, Mertens, O’Sullivan 2, Bezjak 1, Weber 12/8, Kalarash, Damgaard 3, Zelenovic 1.

Spielfilm: 4:1 (5.), 6:3 (10.), 8:4 (15.), 12:7 (20.), 13:7 (25.), 16:10 (HZ) - 18:12 (35.), 21:13 (40.), 24:17 (45.), 26:19 (50.), 30:20 (55.), 31:24 (Ende).

Strafminuten: Schmid 2, Pekeler 2.

Zuschauer: 13.200 (ausverkauft)