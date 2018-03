Von Daniel Hund

St. Leon-Rot. Hängende Köpfe, leere Blicke - so hatte man die Rhein-Neckar Löwen schon lange nicht mehr gesehen. Gestern war es mal wieder soweit: Pick Szeged kam, sah und siegte. Die deutschen Meister um Andy Schmid mussten sich im ausverkauften Harres in St. Leon-Rot mit 35:37 (17:15) geschlagen geben. Ein Beinbruch ist das zwar nicht für die Badener, weil das Achtelfinal-Ticket nicht in Gefahr ist, aber von einer sehr guten Ausgangsposition in der Vorrunden-Gruppe A kann man mittlerweile auch nicht mehr sprechen. "Wir haben heute leider ein paar technische Fehler zu viel gemacht", erklärte Nikolaj Jacobsen leicht angesäuert, "ich würde sagen, es haben vielleicht zehn Prozent gefehlt und auf diesem Niveau reicht das, um zu verlieren." Und weiter: "Wir haben jetzt noch einen Punkt Vorsprung auf Szeged und wollen unseren vierten Platz möglichst verteidigen."

Klein und kuschelig war’s. Etwas ganz anderes als in der Mannheimer SAP Arena, dem eigentlichen und hoch modernen Heimspiel-Tempel der Löwen. Rund 2000 Zuschauer passen ins Sportzentrum Harres in St. Leon-Rot. Fast schon familiär geht es dort zu. Stimmungstechnisch passt es aber. Kleine Halle, große Stimmung - das trifft es ganz gut.

Vollgas von den Rängen war gestern auch erwünscht. Denn das war kein Fallobst, was da vor den Toren Heidelbergs aufkreuzte, sondern eine ungarische Mannschaft, die vollgepackt ist mit Nationalspielern, mit Assen, die den Unterschied ausmachen können. Die Löwen haben das in den Vorjahren schon zu spüren bekommen. Mehrfach gab es auf die Pfoten. Schmerzhafte Pleiten waren dabei.

Diesmal waren es aber die Gelben, die aus der Pole-Position starteten. Das Hinspiel gewannen die Badener und auch in der Vorrundengruppe lagen sie als Vierter einen Platz und drei Zähler vor Szeged. Dementsprechend ernst nahm Jacobsen auch die Partie. Anders als in der Vergangenheit begann der Däne diesmal trotz aufgeblähter Gruppenphase nicht mit der zweiten Reihe. Er schickte die Elite raus, wollte unbedingt gewinnen.

Und die tat sich zunächst schwer. Szeged übernahm das Kommando, legte immer wieder vor. Beim Stand von 4:6 (10.) bat Jacobsen zur ersten Auszeit. Besorgt sah er da zwar noch nicht aus, aber angespannt. Und er fand offenbar mal wieder die richtigen Worte, denn plötzlich ging die Post ab: Hinten stabil und hellwach, vorne abgezockt. Aus einem Zwei-Tore-Rückstand wurde in Windeseile ein Vier-Tore-Vorsprung (10:6/14.). Zwischenzeitlich wurden Erinnerungen an die Lemgo-Gala wach, als die Ostwestfalen regelrecht aus dem "Ufo" gejagt wurden. Gerade Mads Mensah Larsen brannte ein Feuerwerk ab. Der dänische Nationalspieler befand sich im Dauerfeuer-Modus. Er traf und traf. Fünfmal bis zur Pause. In die ging es dann allerdings trotzdem "nur" mit einem 17:15, was an den starken Gästen lag, die sich zurück kämpften, bissen und kratzten.

Zurück auf der Platte baute Jacobsen um. Er probierte es ohne Torhüter, mit sieben Feldspielern. Ein Schachzug, der schon häufig aufging. Aber eben auch mit viel Risiko verbunden ist. Diesmal ging es nach hinten los. Szeged schnappte sich immer wieder den Ball am eigenen Kreis und hämmerte ihn dann im hohen Bogen in den leeren Löwen-Kasten. Plötzlich waren es die Löwen, die hinterher liefen. Szeged baute sich ein Zwei-Tore-Polster auf und rettete das auch über die Zeit.

Sehr zur Freude von Stefan Sigurmannsson, dem Ex-Löwen, der jetzt für Szeged auf Punktejagd geht. "Das", grinste er, "das war für uns ein ganz wichtiger Sieg, er war fast schon überlebenswichtig." Für ihn war es natürlich auch ein besonderes Spiel. Gewissermaßen eine Rückkehr zu guten Freunden. "Die Löwen sind mein Verein in Deutschland und eine Herzensangelegenheit für mich. Ich bin froh, dass ich jetzt mal wieder hier war."

Löwen: Schmid 5, Sigurdsson 3/1, Baena 3, Mensah Larsen 8, Pekeler 5, Groetzki 4, Reinkind 3, Guardiola 1, Petersson 3.

Szeged: Sierra Mendez 1, Srsen 7, Källmann 4, Nodo 2, Sigurmannsson 5/4, Goncalves Dos Santos 3, Skube 3, Sostaric 3, Rodriguez 1, Banhidi 4, Zhitnikov 4.

Steno: 2:2, 4:6, 10:6, 13:10 17:15 (Halbzeit), 18:18, 20:21, 23:25, 27:29, 28:30, 30:30, 30:32, 32:35, 35:37 (Endstand).