Von Daniel Hund

Hannover. Irgendwann ist immer das erste Mal: Heute hat es auch die TSV Hannover-Burgdorf erwischt. Die Rhein-Neckar Löwen kamen, sahen und siegten, setzten sich in der TUI Arena mit 26:23 (14:13). Richtig, genau dort, wo in dieser Saison noch niemand gewinnen konnte. Auch Oliver Roggisch, der Sportliche Leiter der Löwen, hob das noch einmal hervor. Er grinste in den Katakomben, war stolz ohne Ende: "Hier musst du erst einmal gewinnen. Uns ist das gelungen, obwohl wir sicher nicht unser bestes Spiel gemacht haben. Aber wenn du es gerade dann schaffst, dann sind das eben die kleinen Dinge, die den Unterschied machen."

Auch wenn sie das nicht gerne hören: So wird man Meister. Der Titel kommt immer näher. Am heutigen Abend kassierte der härteste Konkurrent Berlin eine 20:25-Niederlage in Kiel. Ganze fünf Minuspunkte sind die Löwen nun schon besser als die Hauptstädter. Ist der rote Teppich nicht schon längst ausgerollt? "Also ich sehe keinen", lacht Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen, "wir müssen jetzt schauen, dass wir das gut beenden."

Los ging’s in Hannover in Topbesetzung. Angeführt von Andy Schmid sollte die Heim-Festung der Recken gestürmt werden. Dass dazu ein Kraftakt nötig sein würde, zeigte sich schnell. Denn da war nicht nur die mit vielen Nationalspielern stark besetzte Heim-Sieben, da waren auch noch knapp 9000 Zuschauer, die einen Höllen-Lärm entfachten.

Und so liefen die Gelben erst mal hinterher. Das Hauptproblem: Malte Semisch. Ein Baum von einem Torhüter. 2,08 Meter groß - an dem muss man erst einmal vorbei kommen. Anfangs gelang das zu selten. Ein 2:4 war die Folge (9.).

Cool bleiben lautete deshalb die Devise. Oder einfach Mads Mensah Larsen den Ball geben. Der Däne im Löwen-Trikot war sofort "on fire". Vier der ersten fünf Löwen-Treffer gingen auf seine Kappe. Aus dem Rückraum knallte er sie rein. Kurz und schmerzlos. Pfeilschnell.

Bis zur Pause, in die es mit einer 14:13-Führung der Badener ging, brachte es Mensah Larsen auf sechs Tore. Aber Schmid ballerte mittlerweile auch mit. Der Regisseur war immer dann zur Stelle, wenn Hannover mal Oberwasser hatte, wenn das Spiel zu kippen drohte. Ein echter Anführer, dieser Schweizer. Wirklich zufrieden blickte Schmid allerdings nicht drein, als er in die Halbzeit stiefelte - eher leicht gestresst. Denn er wusste, was da noch kommt: 30 Minuten Schwerstarbeit. Kämpfen, nicht nur glänzen. Und genau das taten die Löwen dann auch. Hinten stabil, vorne kaltschnäuzig. Der Lohn: das 17:14 (39.). Hannover wackelte, wankte, fiel aber nicht, glich wieder aus: 17:17 (42.).

Nun ging es hin und her, vor und zurück, mit offenem Visier. Die Löwen legten weiter vor, leisteten sich aber auch immer wieder ärgerliche technische Fehler, die es unmöglich machten, sich entscheidend abzusetzen. Egal, letztlich feierten wieder die Löwen. Arm in Arm, formiert zu einem Kreis, hüpften sie durch die TUI Arena und wenig später gut gelaunt in den Mannschaftsbus.

Hannover: Mortensen 6/3, Thiele 2/1, Pevnov 1, Häfner 1, Böhm 8, Olsen 2, Brozovic 3.

Löwen: Schmid 8, Sigurdsson 4/1, Mensah Larsen 7, Pekeler 2, Groetzki 2, Reinkind 1, Ekdahl du Rietz 2.

Stenogramm: 2:2, 4:2, 5:5, 5:7, 10:10, 13:11, 13:14 (Halbzeit), 14:17, 19:19, 21:24, 23:26 (Endstand).