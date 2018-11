Von Daniel Hund

Veszprem/Heidelberg. Nikolaj Jacobsen ballte die Fäuste, streckte sie in Richtung Arena-Dach. Dazu setzte der Trainer der Rhein-Neckar Löwen sein schönstes Lächeln auf. Warum, leuchtete oben vom Videowürfel: Löwen 29, Veszprem 28. Ein Auswärtssieg war’s. Eine gelbe Gala bei einem der Mitfavoriten auf den diesjährigen Champions-League-Titel. Und das nach dieser Vorgeschichte: Dem Kraftakt beim Bergischen HC keine 48 Stunden zuvor, der stressigen Anreise, dem aus Zeitgründen gestrichenen Abschlusstraining. So etwas können nur echte Löwen. Spieler, die an sich glauben, die zusammen noch viel vor haben. Viel, das heißt in dem Fall die Teilnahme am Final Four, dem europäischen Gipfeltreffen im nächsten Jahr in Köln.

Drin ist der Abstecher in die Domstadt, das haben die Gelben am Samstag mal wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Auch Jacobsen schwärmte: "Wir sind natürlich sehr froh über diesen Sieg. Es war ein Spiel auf einem sehr hohen Level." Sagte es und schob gleich mal noch ein Sonderlob hinterher: "Gerade unser Innenblock um Gedeon Guardiola und Ilja Abutovic war heute sehr stark." Beide rührten hinten Beton an, packten den einen oder anderen Monsterblock aus. Aber da waren auch andere, die begeisterten: Jannik Kohlbacher, Vladan Lipovina, Andy Schmid oder Bogdan Radivojevic.

Eine Auflistung, die es bereits erahnen lässt: Jacobsen schmiss die Rotationsmaschine an. Neben Radivojevic und Lipovina durften auch Jerry Tollbring und Filip Taleski von Beginn an zeigen, was in ihnen steckt. Und das gegen einen Gegner, bei dem ein kurzer Blick auf den Kaderliste genügt, um einem eiskalte Schauer über den Rücken zu jagen. In Veszprem ist Weltklasse unter sich. Asse wie Arpad Sterbik, Momir Ilic, Laszlo Nagy und Petar Nenadic stehen für gehobene Handball-Kunst, genießen Legenden-Status.

Jannik Kohlbacher, 23, hat den noch nicht, ist aber auf dem besten Weg dazu. In den Anfangsminuten war er der Alleinunterhalter, brachte den gegnerischen Abwehrriegel zur Verzweiflung. Mit Toren am Fließband und spektakulären Aktionen. Fünfmal wurde die gelbe Kreismaschine in der Anfangsphase in Szene gesetzt und fünfmal versenkte der Nationalspieler den Ball im Tor. Wohlgemerkt gegen Arpad Sterbik, diesen zwei Meter großen Kleiderschrank von einem Mann. Beim 6:5 für Veszprem hatte Kohlbacher alle Löwen-Treffer erzielt (12.).

Spätestens als die Löwen dann mit einem Drei-Tore-Polster (15:12) in die Pause marschierten, wurde auch dem Letzten in der Halle klar, was die Stunde geschlagen hatte. Der Favorit wackelte bedenklich, taumelte regelrecht in die Kabine. Was kurz danach passierte, kennt man als Löwen-Fan mittlerweile. Auf ein Hoch folgt ein Tief: Plötzlich ging nichts mehr, verschlafen war man, irgendwie noch in der Kabine. Veszprem nutzte das, legte einen 5:0-Lauf hin und führte plötzlich mit 17:15. Böse Erinnerungen wurden wach, denn auch in Kielce und Skopje bewegten sich die Badener schon auf Augenhöhe, um später mit leeren Händen dazu stehen. Doch diesmal war alles anders: Jacobsen setzte nun auf den siebten Feldspieler, ging volles Risiko, schaffte ständig Überzahl im Angriff. Die Vorentscheidung fiel spät: Rund drei Minuten vor der Schluss-Sirene schnappte sich Schmid den Ball und hämmerte ihn aus dem Rückraum in den linken Winkel: 28:25. Der Hexenkessel verstummte. Die Punkte waren im Sack.

In der Gruppe A stehen die Löwen nun sehr gut da. Vier Siege, zwei Niederlagen. Macht acht Punkte. Und das in dieser Hammergruppe. Noch viel wichtiger ist die Erkenntnis, dass man mit allen Mannschaften mithalten kann. "Wir sind gegen jeden dran gewesen. Das zeigt, was wir können", schmunzelte Löwen-Keeper Mikael Appelgren. "Wir haben viel Selbstvertrauen und sind auf dem richtigen Weg." Helfen werden solche Leistungen natürlich auch für die Bundesliga. Die Brust wird breiter, die Konkurrenz sieht, dass die Jacobsen-Sieben wieder ins Rollen kommt.

Weiter geht es am Mittwoch mit der Königsklasse: Um 19 Uhr gastiert Montpellier in der SAP Arena. Die Franzosen haben erst einen Punkt gesammelt, sollten also nicht zum Stolperstein werden.

Stenogramm: 3:2, 8:6, 9:7, 9:9, 12:12, 12:15 (Halbzeit), 17:15, 17:17, 20:18, 22:22, 24:22, 24:24, 25:25, 25:28, 28:29 (Endstand).

Veszprem: Manaskov 1, Gajic 4/3, Nilsson 1, Nagy 2, Strlek 3, Nenadic 4, Mahé 5, Jamali 4, Mackovsek 4.

Löwen: Schmid 6/2, Lipovina 4, Radivojevic 6, Tollbring 1, Mensah 4, Taleski 1, Nielsen 1, Kohlbacher 6.