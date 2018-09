Von Daniel Hund

Heidelberg. Das Wochenende war frei. Kein Training. Kein Spiel. Nichts. Einfach mal Sachen machen, die man sonst nicht machen kann. Für die Vielspieler der Rhein-Neckar Löwen ist das Luxus. Der Spielplan ist mörderisch. Nicht selten geht es im Zweitages-Rhythmus von Halle zu Halle. Trainer Nikolaj Jacobsen nutzte die freie Zeit für einen Umzug. Seine Tochter zieht zurück in die Heimat. "Da hatten wir einiges zu tun", schmunzelt der Däne leicht gequält, was allerdings eher mit der Rückfahrt am Sonntag zusammenhing. Der Meistermacher stand in einem Mega-Stau. "Da ging nicht mehr viel. Es war sehr chaotisch."

Langweilig war Jacobsen aber nicht. Er analysierte und studierte per Videostudium die MT Melsungen, den nächsten Gegner der Gelben. Am Mittwoch um 19 Uhr kreuzen die Nordhessen in der SAP Arena auf. Und an die hat man nicht die besten Erinnerungen. In der Vorsaison gingen beide Partien verloren. Vor allem das Rückspiel war nur ganz schwer zu verdauen: Die 23:24-Niederlage besiegelte quasi den Titel-K.o. der Badener.

In Fankreisen fiel zuletzt deshalb immer wieder das Wort Revanche. Jacobsen hat es auch schon gehört, winkt aber ab, sagt: "Mit der letzten Saison beschäftigt sich keiner mehr von uns. Es ist ein Spiel wie jedes andere." Aber auch: "Die zwei Punkte wollen wir definitiv behalten."

Ein Selbstläufer wird es nicht. Melsungen ist seit dem letzten Wochenende in der neuen Saison angekommen. Einer schmerzhaften 23:28-Bauchlandung zuhause gegen Magdeburg folgte ein 33:24-Sieg in Bietigheim.

Jacobsen sagt es so: "Melsungen ist nach Kiel die Mannschaft mit dem zweithöchsten Etat. Niemand in der Bundesliga hat in den letzten Jahren so viel Geld ausgegeben." Der Ertrag ist überschaubar. Melsungen ist so eine Art "One-Hit-Wonder". Auf ganze starke Leistungen folgten in der Vergangenheit stets Pleiten, Pech und vor allem Pannen. Gegen Kellerkinder, gegen die Kleinen der Liga. Konstanz war bislang ein Fremdwort. Jacobsen nickt: "An einem guten Tag können sie jeden schlagen. Wenn du ganz oben dabei sein willst, ist die eigene Stabilität aber deine größte Herausforderung." Personell sieht es gut aus. Der Trainerfuchs kann wohl auf alle Asse zurückgreifen. Lediglich hinter Neuzugang Jesper Nielsen, der zuletzt wegen Problemen an der Leiste ausfiel, steht noch ein Fragezeichen. "Der Plan war, dass er diese Woche wieder komplett ins Training einsteigt, ob das dann auch klappt, werden wir sehen." Sagt Jacobsen, der ein paar Filmchen für seine Jungs vorbereitet hat. Darin dreht sich alles um Melsungen.

Torhüter Mikael Appelgren wird dann auch hinschauen, doch er weiß ohnehin mehr, als die anderen. Drei Jahre spielte er für Melsungen, reifte dort zum Topmann. Am Mittwoch ist er gesetzt. "Eigentlich wechseln wir immer zwischen Mikael und Andreas Palicka hin und her. Nur wenn es gegen ihre beiden Ex-Klubs Kiel und Melsungen geht, ist das anders", verrät Jacobsen. "Wir wollen ihre Erfahrungen nutzen." Auf seine Hexer-Fraktion lässt er ohnehin nichts kommen. Er freut sich stets über die Qual der Wahl. "Sie sind beide außergewöhnlich gut, aber das brauchst du auch. Das hat ja auch mein erstes Löwen-Jahr verdeutlicht, als wir nur einen starken Torwart hatten."

Hintergrund Von Daniel Hund Stuttgart. Als alles vorbei war, stand Nikolaj Jacobsen in den Katakomben der Stuttgarter Porsche Arena. Das Licht flackerte und seine Augen funkelten. Er war richtig gut drauf, der Trainer der Rhein-Neckar Löwen: [+] Lesen Sie mehr Von Daniel Hund Stuttgart. Als alles vorbei war, stand Nikolaj Jacobsen in den Katakomben der Stuttgarter Porsche Arena. Das Licht flackerte und seine Augen funkelten. Er war richtig gut drauf, der Trainer der Rhein-Neckar Löwen: Glücklich über den nächsten Sieg, zufrieden mit der Art und Weise, wie seine Gelben das 26:20 in Stuttgart herausgespielt hatten. "Wir", seufzte der Däne, "wir haben das sehr gut gelöst. Die Abwehr stand super und vorne haben wir gute Lösungen gefunden." Der Meistermacher schwärmte regelrecht, war erleichtert und locker zugleich. So locker wie schon lange nicht mehr. Das letztjährige Last-Minute-Scheitern im Titelendspurt hatte ihm die Leichtigkeit geraubt. Nun scheint sie langsam aber sicher zurückzukommen. Die letzten Auftritte waren da die beste Medizin. "Klammert man mal die erste Halbzeit im Supercup gegen Flensburg aus, dann haben wir bislang immer nur um die zehn Gegentore pro Halbzeit bekommen", rechnet Jacobsen hoch. Stolz wirkt er, als er diese Sätze sagt. Und das kann er auch sein. Schließlich glich gerade die Abwehr nach dem Abgang von Hendrik Pekeler kürzlich noch einer Mega-Baustelle. Der Innenblock war gesprengt, das eigentliche Prunkstück zerstört. Doch in den Sommermonaten wurde viel gearbeitet, etliches neu einstudiert. Mittlerweile verbreitet man wieder Angst und Schrecken. Jacobsen, der Taktikfuchs: "Mit Gedeon Guardiola und Ilija Abutovic haben wir da eben auch wieder zwei Riesen hinten drin, die immer besser zusammenarbeiten." Unterstützt werden sie auch von zwei Weltklasse-Keepern: Mikael Appelgren und Andreas Palicka machen einen Super-Job. In Stuttgart brachte es Appelgren auf 20 Paraden. Teilweise pflückte der Schwede mit der blonden Löwenmähne eine "Hundertprozentige" nach der anderen runter. Nur sprechen tut er nicht so gerne darüber. Lob verteilt er lieber, gibt es weiter an Guardiola oder Abutovic. Und an Jannik Kohlbacher, den neuen Kreisläufer der Löwen. "Jannik ist schon nach so kurzer Zeit ein ganz wichtiger Mann für uns." Erzählt er und schiebt - wie so oft - noch einen lockeren Spruch hinterher: "Eigentlich sieht Jannik ja genauso aus wie sein Vorgänger Rafa Baena. Er spielt auch fast gleich", grinst "Apfel". Nur mal so zur Einordnung: Rafa Baena, seit diesem Sommer beim Bergischen HC unter Vertrag, bringt über 120 Kilo auf die Waage, beim deutschen Europameister sind es an die 115. Allerdings sind sie etwas anders verteilt: Während der Spanier nicht ganz austrainiert ist, geht der muskelbepackte Kohlbacher problemlos als Modellathlet durch. Steffen Fäth bewegt sich unterhalb der 100-Kilo-Marke - und das ist auch gut so. Zu viele Muckis würden ihn nämlich eher behindern. Der gebürtige Frankfurter ist Rückraumspieler von Beruf. Abheben, werfen, treffen - das ist seine Welt. Die so genannten einfachen Tore soll er beisteuern. Jacobsen: "Steffen hat diesen unnachahmlichen Wurf. Unsere Aufgabe ist es, ihm dabei zu helfen, dass er ihn auch einsetzen kann." Wobei Fäth auch das Zeug zum Regisseur hat, Jacobsen weiß das, will es aber vorerst nicht nutzen: "Steffen wird bei uns im linken Rückraum spielen. Da brauchen wir ihn, dort wechselt er sich mit Mads Mensah Larsen ab." Am kommenden Mittwoch werden seine Shooter-Qualitäten wieder gefragt sein. Dann gastiert die MT Melsungen in der SAP Arena. "Das ist in dieser Bundesliga-Saison der erste echte Prüfstein", stellt Jacobsen klar, "Melsungen will und wird wohl auch um den Titel mitspielen." Die Vorbereitung auf das nordhessische Starensemble hat bereits am Freitag begonnen. Das Wochenende ist hingegen frei: "Hinter den Jungs liegt eine harte Vorbereitung, es ist wichtig, dass sie jetzt erst einmal regenerieren." Sagt es und schlendert in Richtung Mannschaftsbus. Lächelnd natürlich.

[-] Weniger anzeigen

Hintergrund Mannheim. (dpa/lsw) Das Bundesliga-Spitzenspiel des THW Kiel bei den Rhein-Neckar Löwen findet einen Tag früher statt als zunächst geplant. Weil neben Sky auch die ARD das Handballspiel live überträgt, ist der Anwurf nun am Samstag, 13. Oktober um 18.10 Uhr. Das teilten die Rhein-Neckar Löwen am Donnerstag mit. Mannheim. (dpa/lsw) Das Bundesliga-Spitzenspiel des THW Kiel bei den Rhein-Neckar Löwen findet einen Tag früher statt als zunächst geplant. Weil neben Sky auch die ARD das Handballspiel live überträgt, ist der Anwurf nun am Samstag, 13. Oktober um 18.10 Uhr. Das teilten die Rhein-Neckar Löwen am Donnerstag mit.

[-] Weniger anzeigen