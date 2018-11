Von Daniel Hund

Heidelberg. Es gibt da so ein Wochenende im Juni 2019, das so mancher Top-Handballer gedanklich schon geblockt hat. Am 1. und 2. Juni steigt in der Kölner Lanxess Arena das Final-Four-Turnier der Champions League. Auch die Rhein-Neckar Löwen würden da gerne hin, um sich mit den ganz Großen zu messen. Dass mit ihnen zu rechnen ist, haben sie am Samstag mal wieder bewiesen. Ganz stark war’s, was die Gelben beim 29:28-Sieg in Veszprem auf die Platte gebracht haben. Zwei ganz wichtige Punkte wurden eingefahren, Big Points auf dem Weg nach Köln. "Wir tun alles dafür, um uns in der Gruppe eine gute Ausgangsposition zu verschaffen", sagt Trainer Nikolaj Jacobsen, "ich denke, dass sich acht Mannschaften berechtigte Chancen auf Köln ausrechen können."

In der Gruppe A liegen die Badener momentan auf dem dritten Rang. Wo will man denn nach der Gruppenphase stehen, Herr Jacobsen? "Am liebsten natürlich auf dem ersten Platz, aber ich denke, dass es schwer wird, Barcelona von ganz oben zu verdrängen." Und weiter: "Zwischen Platz zwei und fünf ist alles möglich." Barca hat bis jetzt fünf Siege geholt und nur einmal verloren. Und gegen wen? Gegen die Löwen natürlich. Was zeigt: Der amtierende deutsche Pokalsieger hat das Zeug zum ganz großen Wurf. Auch weil man die schweren Auswärtspartien in Kielce, Veszprem und Skopje schon hinter sich hat.

Wie auch immer, Jacobsen ist einer, der immer nur von Spiel zu Spiel denkt. Der nächste Gegner ist immer der schwerste - und der heißt Montpellier. Morgen gastiert der Champions-League-Sieger von 2018 in der Mannheimer SAP Arena. Anwurf ist um 19 Uhr. Angst und Schrecken verbreiten die Franzosen derzeit nicht. Im Gegenteil: Gerade mal ein mageres Pünktchen hat Montpellier bis jetzt in der Gruppe A gesammelt. Zu wenig, viel zu wenig für solch eine ambitionierte Mannschaft. Die Gründe für diesen krassen Sturzflug zu finden, fällt selbst Jacobsen nicht leicht. "Sie haben nach wie vor etliche Weltklasse-Spieler in ihren Reihen, die einen sehr attraktiven und schnellen Handball zeigen", erklärt der Löwen-Chef.

Unterschätzt wird der Titelträger vom vergangenen Jahr also auf keinen Fall. Die nächsten zwei Punkte sind das erklärte Ziel. Helfen können dabei alle. Lediglich hinter Steffen Fäth steht noch ein kleines Fragezeichen. Der Nationalspieler plagt sich immer noch mit Schmerzen im Knie herum.