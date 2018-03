Hüttenberg. (mün) Nach der Niederlage gegen den THW Kiel haben die Rhein-Neckar Löwen am Donnerstagabend wieder einen Sieg geholt. Beim Tabellenletzten TV Hüttenberg gewinnen die Löwen mit 23 zu 36. So kann die Mannschaft von Trainer Nikolaj Jacobsen ihre Führung in der Bundesliga-Tabelle verteidigen und hat nun 44:8 Punkte.

Verfolger Füchse Berlin holt in Stuttgart nur einen Punkt durch ein 24:24 unentschieden. Tabellendritter Flensburg-Handewitt spielt erst am Sonntag gegen Leipzig.