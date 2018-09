Von Daniel Hund

Mannheim. Zwei Spiele, zwei Siege. Die MT Melsungen hatte entscheidenden Anteil daran, dass die Rhein-Neckar Löwen in der Vorsaison den Meister-Hattrick verpassten. Die Nordhessen waren also auf dem besten Weg zum Angstgegner der Gelben zu werden. Bis gestern, bis kurz vor 20.30 Uhr. Denn da haben die Badener zurückgeschlagen. Und wie: Zuhause, vor 5866 Zuschauern, schossen sich Andy Schmid und Co. zu einem 34:26 (17:13)-Triumph. "Wir sind vielleicht nicht perfekt ins Spiel gekommen, aber wir haben viel Moral gezeigt und uns auch selbst bewiesen, dass wir diese bittere letzte Niederlage gegen Melsungen gut verarbeiten konnten", grinste Kapitän Andy Schmid.

Der Beginn war zerfahren. Die Löwen taten sich zunächst schwer gegen die Melsunger Abwehr-Riesen. Da war kaum ein Durchkommen, keine klaren Aktionen möglich. Kopf-an-Kopf ging’s durchs Arena-Oval. 6:6 stand es nach elf Minuten. Das Löwen-Problem: Melsungen wurde das Tore schießen leicht gemacht. Zwei, drei Pässe, Wurf - und schon war es drin das Ding. Vor allem Julius Kühn, den deutschen Nationalspieler, den Rückraum-Kunstschützen, bekamen die Löwen nicht wirklich zu fassen. Immer wieder segelte der Blondschopf heran und knallte den Harzball aus dem zweiten Stock in den Löwen-Kasten.

Einen vergleichbaren Mega-Shooter hat der Pokalsieger nicht im Aufgebot. Andere Lösungen müssen her. Mit Geschick, mit Tempo, mit immer neuen Ideen. Meistens heckt die Schmid aus. Einfach stark ist es, wie der Schweizer seine Nebenleute seit Jahren, Spiel für Spiel, mit Zuspielen füttert. Auch das Zusammenspiel mit Neuzugang Steffen Fäth klappt mittlerweile immer besser. Der Rückkehrer steuerte gestern bis zur Pause vier Treffer bei. Auch der eine oder andere Fehlwurf brachte ihn nicht aus der Ruhe. Der gebürtige Frankfurter behielt den Kopf oben, traute sich was zu.

In die Pause stiefelten die Löwen mit einem Vier-Tore-Polster. Mit 17:13 lagen sie vorne. Das war schön, aber eben auch noch lange nicht die Vorentscheidung. Nicht gegen Melsungen, nicht gegen den zweitteuersten Kader im deutschen Handball-Oberhaus - und schon gar nicht gegen einen Julius Kühn in Hochform. Arbeiten war also angesagt, kämpfen bis zum Schluss.

Und die Löwen ließen sich auch nicht zweimal bitten. Es war ein Feuerwerk, was die Löwen kurz nach dem Seitenwechsel abbrannten. Hinten stabil, vorne leichtfüßig: Schnell marschierten sie auch 21:14 (35.) davon, lachten viel hatten einfach Spaß am Handball. Gäste-Trainer Heiko Grimm sah das, wenig später zog er die Notbremse, bat zur zweiten Auszeit. Irgendwie den Löwen-Spielfluss unterbinden und sich selbst Mut zu sprechen - das war wohl der Plan. Der ging aber nicht auf.

Im Gegenteil: Für Melsungen wurde es immer schlimmer, frustrierender. Gestützt auf Mikael Appelgren im Tor, der die Würfe nun magisch anzuziehen schien, rollte der Löwen-Express in Höchstgeschwindigkeit durch die SAP Arena. Und Appelgren? Der wurde zwischendurch gedrückt, überglücklich geherzt von seinem Trainer Nikolaj Jacobsen. "Apfel war einfach nur überragend, ganz stark", lobte Oliver Roggisch, der Sportliche Leiter der Löwen.

Auch Jannik Kohlbacher war erneut kaum zu stoppen. Der Kreisläufer der Löwen erzielte sechs Tore und holte einige Siebenmeter heraus. "Er bewegt sich wie ein Stier, nur schneller", lachte Andy Schmid nach Schlusspfiff. Kohlbacher selbst drückte es so aus: "Ich gebe einfach immer alles und werfe mich mit allem rein, was ich habe."

Spielfilm: 2:2, 6:6, 7:8, 11:8, 14:10, 17:13 (Halbzeit), 20:14, 26:16, 26:18, 33:24, 34:26 (Endstand).

Löwen: Schmid 8/1, Sigurdsson 6/6, Mensah Larsen 2, Fäth 4, Groetzki 2, Petersson 6, Kohlbacher 6.

Melsungen: Maric 3, Kühn 6, Kunkel 2, Mikkelsen 3/2, Birkefeldt 6, M. Müller 4, Pavlovic 2.